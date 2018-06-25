کشف ۷۰۰ کیلوگرم موادمخدر در گیلان/۳۰ باند منهدم شد

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ احدالله احدی پیش ازظهر دوشنبه به مناسبت هفته مبارزه با موادمخدر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز مبارزه با مصرف موادمخدر به یک دغدغه جهانی تبدیل شده است، اظهار کرد: ایران نیز با توجه به شرایط منطقه ای و همسایگی با چند کشور در این حوزه پیش رو در جهان است.

وی به آمار کشف موادمخدر در سال گذشته در استان گیلان اشاره کرد و افزود: بیش از ۳ تُن انواع موادمخدر توسط نیروهای پلیس و با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) در سال گذشته کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر گیلان با بیان اینکه در سال گذشته ۷۷ باند تهیه و توزیع و فروش موادمخدر نیز منهدم و اعضای آن دستگیر شدند، گفت: در حوزه کشفیات طی سال گذشته شاهد افزایش ۳۶ درصدی بودیم.

وی اجرای برنامه و طرح امنیت اجتماعی و پیشگیری و مبارزه با موادمخدر اشاره و خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری نیز ۷۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف و ۳۰ باند توزیع منهدم شد.

سرهنگ احدی در ادامه با بیان اینکه تاکنون ۳۰ مرحله طرح مبارزه با موادمخدر در سطح استان اجرا شده است، تصریح کرد: اولویت پلیس مبارزه با موادمخدر در سطح جامعه است.

وی به اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و همچنین جمع آوری معتادان متجاهر اشاره کرد و یادآورشد: در اجرای این طرح بیش از ۳۵ کیلوگرم موادمخدر کشف و ۳۶۰ معتاد و توزیع کننده نیز جمع آوری شدند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر گیلان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به آموزش و آگاهی جامعه، افزود: متاسفانه آمار مصرف موادمخدر در کشور نگران کننده است و باید اقدامات اساسی برای مبارزه و پیشگیری از گرایش جامعه به ویژه جوانان به این سوی انجام داد.

وی با رشد مصرف مواد مخدر در کشور، خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر شاهد کاهش سن مصرف موادمخدر در جامعه هستیم که این هشداری برای جامعه است.

احدی با تأکید برلزوم همکاری و تعامل همه دستگاه ها با پلیس در راستای مبارزه و مقابله با مصرف مواد مخدر، گفت: پلیس به تنهایی نمی تواند در این راستا اقدام کند و نیازمند همکاری همه دستگاه و مشارکت مردم است.

وی همچنین با اشاره به رشد مصرف موادمخدر صنعتی به ویژه گل و شیشه، ادامه داد: در حال حاضر در کل کشور ۱۳ آزمایشگاه تولید شیشه شناسایی شده است.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر گیلان با بیان اینکه ماده مخدر گل بسیار خطرناک و توهم زا است، ادامه داد: گسترش مصرف این ماده مخدر به یکی از حربه های سودجویان برای ابتلا جوانان کمتر از ۳۰ سال و رسیدن به اهداف خود تبدیل شده است.

وی به برخی از برنامه های هفته مبارزه با موادمخدر نیز در سطح استان اشاره و گفت: برپایی نمایشگاه اثرات مصرف موادمخدر، توزیع بروشور و برگزاری کلاس های مشاوره رایگان از جمله برنامه ها است.