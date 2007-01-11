شاعران و مداحان اهل بیت باید اخلاق را در جامعه گسترش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امامی کاشانی در همایش ستایشگران نور، گفت: اصولا شعر گفتن و یا نقل کردن یک حسن بسیار با ارزش است، برخی که وارد این عرصه می شوند در ارتباط با شعر و شاعر مطلب را الهام خدایی می دانند و اینکه به پیامبران وحی می شد اما به شاعران الهام می شود .

وی در مورد ویژگیهای شعر مناسب برای مداحی اهل بیت یادآور شد: شعر باید به زمان و جهان شناسی توجه کند و از اهل بیت بگوید . مداحان اهل بیت فراوان هستند مداحی هنر است و می تواند عواطف جامعه اسلامی را در دست بگیرد.

آیت الله امامی کاشانی با تأکید بر اینکه تجلیل از اهل بیت باید در اشعار صورت گیرد و منبری که در خدمت بنی امیه باشد، منبر نیست، گفت: شعر باید از یکسو تجلیل از اهل بیت باشد و از سوی دیگر برای مردم نیز مفید باشد .

وی گفت: اگر مداح با صدای زیبا بخواند اثری اخلاقی در سطح جامعه برجای خواهد گذاشت . شعر باید به مسائل امروز و مسائل جوانان توجه کند. در عصر ائمه، مداحان و شاعران حساب شده صحبت می کردند، بنابراین شعر باید هدف تجلیل از اهل بیت و مسائل اخلاقی را دنبال کند .

وی در ادامه با اشاره به توطئه های دشمنان به منظور ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی گفت: در جامعه امروز مسائل سیاسی بسیار زیاد استظ، مسئله اختلاف شیعه و سنی نیز بسیار مهم شده یعنی تمام توطئه استکبار در این راستا قرار دارد به طوری که سعی در تعدیل وحدت شیعه و سنی دارند که در این میان هوشیاری مسلمانان در حفظ وحدت و گسترش آن بسیار ضروری است .