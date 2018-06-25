بیمارستان رضوی پیشگام پزشکی هسته ای کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، فرشاد امامی اظهار کرد:بخش پزشکی هستهای بیمارستان رضوی دارای تعداد دستگاههای بیشتر و بهروزتری نسبت به سایر مراکز درمانی کشور بوده و جز معدود مراکز اسپکت سی تی در زمینه پزشکی هستهای عادی است.
وی افزود: بخش پزشکی هستهای بیمارستان رضوی از سال ۱۳۸۶ در حال فعالیت است و این بیمارستان تنها مرکز شرق کشور بوده که از سال ۱۳۹۲ مجهز به دستگاه پت سی تی شده است و به عموم متقاضیان خدماترسانی میکند.
امامی گفت: اسکنهای متداول پزشکی هستهای مانند اسکنهای قلب، استخوان، کلیه، تیروئید و مجاری صفراوی، در این بخش انجام می شود وبیمارستان رضوی با مجهز شدن به دستگاه سیکلوترون، از سال ۱۳۹۴ در مسیر تولید رادیو داروها گامهای ارزشمندی برداشته و میزان هزینههای انجام پت سی تی اسکن را در این بیمارستان کاهش داده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه رادیو داروها عمر کوتاهی دارندباید با توجه به میزان نیاز بیماران در واحد سیکلوترون بخش پزشکی هستهای بیمارستان تولید میشود. البته در صورت افزایش نیاز، دو یا سه بار در روز هم امکان تولید رادیو دارو در این بخش وجود دارد.
رئیس بخش پزشکی هستهای بیمارستان رضوی تصریح کرد: تعداد مراکز پت سی تی در کشور محدود به چند مرکز است وتمام این مراکز از یک نوع دارو به نام FDG که نوعی قند است برای تصویربرداری تومورهای سرطانی استفاده میکنند.
وی ادامه داد: گردشگران سلامت نزدیک به یک سوم تا نصف مراجعین روزانه بخش پزشکی هسته ای بیمارستان را به خود اختصاص داده اند و بیشتر این گردشگران زائران عرب زبان و بویژه عراقی هستند.
امامی گفت: با توجه به نگاه ویژه آستان قدس رضوی به ایمنی بیماران، این بخش دارای آزمایشگاه کنترل کیفی بسیار مجهزی برای اطمینان از صحت و سلامت رادیو داروها براساس آخرین آزمایش ها و تست های روز دنیاست.
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