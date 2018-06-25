۶۴ تعاونی طرح «روستا تعاون» در استان همدان ایجاد شد

احمد توصیفیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سال گذشته تعداد ۱۲۶ شرکت تعاونی با یک هزار و ۴۵ نفر عضو و سرمایه دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون و۷۵۰ هزار ریال در استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: بر اساس مجوزهای صادرشده راه‌اندازی این شرکت‌های تعاونی در مجموع یک هزار و ۴۳۴ نفر فرصت جدید شغلی در بخش تعاون ایجاد کرده است.

توصیفیان بابیان اینکه از این تعداد تعاونی ثبت شده، ۶۴ تعاونی در قالب روستا تعاون بوده است، گفت: تعاونی ها به منظور ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی در روستاهای استان راه اندازی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به افزایش ۲۰۷ درصدی نظارت بر شرکت‌های تعاونی گفت‌: سال گذشته ۴۹۵ نظارت بر مجامع در تعاونی‌های فعال تولیدی، خدماتی و توزیعی توسط کارشناسان انجام شده است.

وی بااشاره به کارکرد دوگانه اقتصادی و اجتماعی تعاون، گفت: توزیع عدالت‌گرایانه ثروت و عدالت اجتماعی با توسعه بخش تعاون امکان‌پذیر است و کارکرد نهایی تعاونی‌ها عدالت اجتماعی و ریشه‌کنی فقر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به نقش تعاونی‌ها در تحقق حمایت از کالای ایرانی گفت: باید در راستای نهادینه شدن فرهنگ تعاون، بهره ور کردن تعاونی ها و استفاده ار تولیدات داخلی در استان تلاش کرد.