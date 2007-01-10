معاونت سینمایی و دانشگاه آزاد تفاهمنامه همکاری امضاء کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد طبق این تفاهمنامه که در شش ماده بین مهندس محمدرضا جعفری جلوه و دکتر محمدمهدی مظاهری منعقد شد، زمینه‌های همکاری برای طرح های مشترک آموزشی و پژوهشی، همکاری در تکمیل سرفصل دروس رشته‌های سینمایی، بهره‌مندی متقابل از امکانات مادی و معنوی دو معاونت در حوزه فیلم و سینما، فراهم کردن زمینه ارتباط نهادهای دانشگاهی با هنرمندان، محققان و استادان سینما و تئاتر و ... مورد موافقت قرار گرفت.

فراهم کردن زمینه بهره‌مندی دانشجویان مستعد در حوزه ساخت فیلم برای استفاده از امکانات موجود انجمن سینمای جوان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، تعهد معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد برای در اختیار قرار دادن امکانات موجود واحدهای دانشگاهی جهت اکران فیلم‌های روز سینمای ایران و جهان با هماهنگی معاونت سینمایی، حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی، جشنواره‌های فیلم دانشجویی و همکاری با معاونت فرهنگی برای ارائه تسهیلات ویژه (از جمله سینما کارت) برای استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد از دیگر بندهای این تفاهمنامه است.

در پایان جلسه، محمد آفریده مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ناصر باکیده مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان مسئولین کار گروه تولید مشترک فیلم و مهدی حقیقی به عنوان مسئول عملیاتی و اجرایی کردن تفاهمنامه از طرف معاونت سینمایی مشخص و معرفی شدند و همچنین دکتر صالحی از طرف معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مسئول اجرایی کردن تفاهمنامه از طرف آن دانشگاه معرفی شد.