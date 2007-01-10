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۲۰ دی ۱۳۸۵، ۱۹:۵۲

معاونت سینمایی و دانشگاه آزاد تفاهمنامه همکاری امضاء کردند

تفاهمنامه همکاری مشترک معاونت سینمایی وزارت ارشاد و معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع تولید و نمایش فیلم، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی و صدور کارت سینما برای دانشگاهیان به امضاء طرفین رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد طبق این تفاهمنامه که در شش ماده بین مهندس محمدرضا جعفری جلوه و دکتر محمدمهدی مظاهری منعقد شد، زمینه‌های همکاری برای طرح های مشترک آموزشی و پژوهشی، همکاری در تکمیل سرفصل دروس رشته‌های سینمایی، بهره‌مندی متقابل از امکانات مادی و معنوی دو معاونت در حوزه فیلم و سینما، فراهم کردن زمینه ارتباط نهادهای دانشگاهی با هنرمندان، محققان و استادان سینما و تئاتر و ... مورد موافقت قرار گرفت.

فراهم کردن زمینه بهره‌مندی دانشجویان مستعد در حوزه ساخت فیلم برای استفاده از امکانات موجود انجمن سینمای جوان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، تعهد معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد برای در اختیار قرار دادن امکانات موجود واحدهای دانشگاهی جهت اکران فیلم‌های روز سینمای ایران و جهان با هماهنگی معاونت سینمایی، حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی، جشنواره‌های فیلم دانشجویی و همکاری با معاونت فرهنگی برای ارائه تسهیلات ویژه (از جمله سینما کارت) برای استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد از دیگر بندهای این تفاهمنامه است.

در پایان جلسه، محمد آفریده مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ناصر باکیده مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان مسئولین کار گروه تولید مشترک فیلم و مهدی حقیقی به عنوان مسئول عملیاتی و اجرایی کردن تفاهمنامه از طرف معاونت سینمایی مشخص و معرفی شدند و همچنین دکتر صالحی از طرف معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مسئول اجرایی کردن تفاهمنامه از طرف آن دانشگاه معرفی شد.

کد مطلب 432990

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