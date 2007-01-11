سومین نشست تخصصی جشنواره فیلم پلیس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که با حضور خسرو دهقان، فرهاد توحیدی، رسول صدر عاملی و شاهرخ دولکو در سالن شماره 3 سینما فلسطین برگزار شد، توحیدی رئیس کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران گفت : "حدود 15 سال است که فیلمنامه به صورت جدی و درست در سینمای ایران پیگیری می شود. الیته همزمان با شکل گیری سینما در ایران و ساخت فیلمهای اولیه توسط عبدالحسین سپنتا، فیلمنامه هایی مکتوب وجود داشت که چندان از ساختار حرفه ای برخوردار نبودند و بیشتر فیلمهای سینمایی ایران بدون متن و بر اساس الگوبرداری از فیلمهای امریکایی و هندی ساخته می شد. در اواخر دهه پنجاه سینماگران متفکر ما اقتباسهای خوبی از رمان های داخلی و خارجی همچون فیلم های "گاو" و "پستچی" انجام دادند."



در بخش دیگر مراسم خسرو دهقان یادآور شد : "فیلمنامه در سینمای ما به صورت جدی از اواسط دهه پنجاه به وجود آمد و امروز شاهدیم انبوهی از فیلمنامه های شاخص سینما به چاپ می رسند و در اختیار علاقمندان قرار می گیرند. این اتفاق در حالی رخ می دهد که در زمینه های دیگر سینما همچون بازیگری، کمتر کتابی به چاپ می رسد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به نظارت دقیق و همه جانبه بنیاد سینمایی فارابی بر تمام بدنه سینما، شاهد تولید آثار شاخص در عرصه سینما بودیم. در این برهه از زمان بروز اختلاف نظر بین فیلمنامه نویسان و کارگردانهای سینما در خصوص اعمال تغییرات هنگام ساخت فیلمها نیز بوده ایم."



رسول صدر عاملی نیز ضمن جذاب خواندن برگزاری جشنواره های موضوعی همچون پلیس گفت : "سینمای پس از پیروزی انقلاب اسلامی سینمای کشف و شهود بوده است و به یکباره شاهد بودیم نگره ساده انگارانه و کلیشه ای نسبت به سینما از بین رفت و در این شرایط انجام آزمون و خطاها بین سینماگران طبیعی بود. با شکل گیری سینمای نوین ایران با تعداد کمی فیلمنامه نویس روبه رو بودیم و بیشتر سینماگران ترجیح می دادند کارگردان و بازیگر باشند. این امر به این خاطر بود که شاید فیلمنامه نویسی هیچگاه به عنوان شغل پر درآمدی مطرح نبوده است و نوشتن یک فیلمنامه خوب حداقل شش ماه وقت می برد. با توجه به وضع مالی فیلمنامه نویسان، در این مدت مشغول نوشتن چندین کار به صورت همزمان می شوند و این امر به طور قطعا به کیفیت کار لطمه می زند."