به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر در حاشیه اولین تمرین تیم فوتبال استقلال در جمع خبرنگاران گفت: خوشحالم که برگشته ام. می توانم با تیمم دوباره کار کنم. بعضی از بازیکنان ما همراه تیم ملی هستند. بعضی ها هم مصدوم هستند. همچنین می خواهم درباره پادوانی صحبت کنم. این بازیکن شرایط بهبودی خوبی دارد و شاید بتواند به عنوان کادر فنی به استقلال کمک کند.

اسپانیا و پرتغال از ایران عصبانی هستند

وی افزود: برای تیم ملی مقابل پرتغال بهترین ارزوها را دارم. قبل از جام جهانی گفتم اگر مراکش را شکست بدهید، درها روی ایران باز است. پرتغال و اسپانیا از عملکرد ایران عصبانی هستند. فکر می کنم بتوانیم پرتغال را شکست بدهیم. تاکتیک تیم ملی خوب بود. در این تورنمنت ها کار دفاعی خوب برنده را مشخص می کند. یک مقدار شانس بیشتر و اعتماد به نفس بیشتری در ضد حملات داشتیم می توانستیم به گل برسیم. مقابل اسپانیا سه چهار موقعیت خوب گلزنی داشتیم. امیدوارم امشب پرتغال را ببریم. این برای فوتبال ایران خوب است.

تمجید از ملی پوشانی که در لیگ ایران هستند

شفر ادامه داد: برای بازیکنان ملی پوش استقلال خوشحالم. حسینی و ابراهیمی خوب بازی کردند. چشمی هم دچار مصدومیت شد. همینطور علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس عملکرد خوبی داشت. در بازی اول با مراکش پنج شش بازیکن که در لیگ ایران هستند، برای تیم ملی بازی کردند. این گارانتی این است که لیگ ایران خوب است و بر خلاف تصور کسانی که خارج از ایران درباره ایران ذهنیت دیگری دارند.

شاید تیام پس فردا بیاید

سرمربی استقلال درباره تیام گفت: شاید تیام پس فردا به ایران بیاید. امیدوارم باشگاه راه حل خوبی با او پیدا کند. زمان زیادی نداریم. تیام را برای لیگ قهرمانان و فصل بعد نیاز داریم.

تمرکزمان روی بازیکنان جوان بود

شفر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا از عملکرد باشگاه در نقل و انتقالات راضی است؟ گفت: من بارها برای بازیکنان جدید با باشگاه صحبت کردم. یکی دو بازیکن جدید ما نتوانستند امروز به تمرین بیایند ولی تمرکز ما در نقل و انتقالات روی جذب بازیکنان جوان و تضمین آینده باشگاه بود. چند بازیکن هم برای آکادمی باشگاه جذب کردیم.

بازیکنان جدید باید بجنگند

وی تصریح کرد: بازیکنان دیگری که از باشگاه های دیگر گرفتیم، باید برای جایگاه خودشان در باشگاه بجنگند. باید ببینیم بعد از جام جهانی برای بازیکنان ملی پوش ما چه اتفاقی می افتد. قرارداد غفوری و ابراهیمی تمام شده است. مجید حسینی می تواند با پول کم جدا شود.

متوجه این قراردادها نمی شوم

سرمربی استقلال با اشاره به قرارداد بعضی از بازیکنان و وجود یک بند برای جدایی تاکید کرد: من این شرایط در قرارداد را متوجه نمی شوم. شاید این بازیکنان در حد یک میلیون دلار باشند.

بازیکنان جوان دوست دارند به استقلال بیایند

شفر همچنین به عملکرد امید نورافکن و مجید حسینی جوان در استقلال و سرنوشت آنها اشاره و اظهار کرد: بازیکنان جدید بدانند این کار شدنی است و با تمرکز کار کنند و همین مسیری که بازیکنان جوان قبلا رفته اند را ادامه بدهند. می توانم بگویم خیلی از بازیکنان جوان دوست دارند به استقلال بیایند تا راه مجید حسینی و امید نورافکن را طی کنند.

تضمینی وجود ندارد مثل فصل قبل خوب بازی کنیم

وی گفت: قرارداد با جباروف، ابراهیمی و غفوری خیلی مهم است. امیدوارم باشگاه با آنها توافق کند و بمانند. بازی سختی در آسیا داریم. حتی از سال گذشته کارمان سخت تر است حتی در لیگ. خیلی از باشگاه ها مثل سپاهان بازیکنان خوبی دارند. می توانم بگویم تضمینی وجود ندارد که مثل فصل گذشته خوب بازی می کنیم. تیم های دیگر هم قوی شده اند. باید تلاش کنیم.

الحاجی گرو دوست دارد به استقلال بیاید ولی باشگاه مشکل تیام را حل کند

شفر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر احتمال حضور الحاجی گرو در استقلال گفت: اگر می خواستیم چند ماه پیش بازیکن خارجی بگیریم کارمان سخت بود. خیلی از ایجنت ها به بازیکنان زنگ زدند و گفتند به ایران نرو. الان می بینیم گرو می خواهد بیاید چون کاری که انجام دادیم خیلی خوب است. گرو می داند کاری که تیام کرد را می تواند در استقلال انجام بدهد. اول از همه امیدوارم باشگاه راه حل خوبی با تیام پیدا کند.

لیستم را به باشگاه داده ام

وی در خصوص غیبت تعدادی از بازیکنان استقلال و اینکه آیا قرار است آنها از باشگاه جدا شوند؟ گفت: به باشگاه لیست بازیکنان موردنظرم را داده ام. استقلال در رنکینگ جهانی رتبه بالایی از نظر پیشرفت و آمار داشته است. لیست بازیکنان در دست آقای توفیقی است و امیدوارم ایشان با بازیکنانی که می خواهیم صحبت کند و راه حلی پیدا کند. زمانی که کار ما تمام شود، می توانم بگویم آره یا خیر و می توانم راحت درباره لیست صحبت کنم.

کسانی که در لیستم نیستند خودشان می دانند

سرمربی استقلال درباره بلاتکلیف بودن بعضی از بازیکنان و اینکه ممکن است آنها فرصت ها و پیشنهادات دیگر را به خاطر تعلل استقلال از دست بدهند، گفت: چرا در اینباره صحبت می کنید. من لیست را به باشگاه داده ام. بازیکنان و مسئولانی که باید بدانند، خودشان می دانند. امیدوارم باشگاه با آنها مذاکره و شرایطشان را مشخص کند. باشگاه باید با بهنام برزای یا جابر انصاری صحبت کند.

باشگاه باید مشکل پاسپورتم را حل کند

شفر درباره مشکل مالیاتی اش هم گفت: من جوابش را کامل دارم. (سرمربی استقلال در این هنگام تلفن همراهش را نگاه کرد) من هم در فرودگاه این موضوع را شنیدم. نمی دانم کسی که پاسپورتم را گرفت چه کسی بود. چنین چیزی ممکن نیست. اگر پاسپورتم تا یک هفته دیگر بر نگردد باشگاه مشکل بزرگی در اینباره خواهد داشت. وظیفه باشگاه است و باشگاه باید سریع این مشکل را حل کند. می دانم باشگاه مشکل مالی دارد. فکر می کنم مدیرعامل باشگاه به حمایت بیشتری نیاز دارد. همگی باهم سخت کار کردیم. در فرودگاه ایران و آلمان ایرانی ها راجع به تیم ما خوب صحبت می کردند. الان هم تیم ملی دارد این کار را می کند. خیلی سخت است و نباید این وجهه و اعتبارمان را از دست بدهیم. ما الان یکی از بهترین تیم ها در آسیا هستیم. ما با باشگاه نزدیک هستیم و باید به هم کمک کنیم. مطمئنم در روزهای آینده دوباره پاسپورتم را می گیرم.

از صورتم متوجه شوید ماجرا چیست

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا در قراردادش آمده که باشگاه موظف به پرداخت مالیاتش است یا خیر؟ گفت: قرارداد من برای خودم است و نمی توانم راجع به آن صحبت کنم. فقط می توانید به صورت من نگاه کنید و متوجه شوید!

می خواهم جباروف، بویان و تیام بمانند

شفر درباره بالارفتن قیمت دلار در ایران و تاثیرش در نگه داشتن بازیکنان خارجی و جذب نفرات جدید خارجی و اینکه هیات مدیره تصمیم گرفته بازیکن خارجی جذب نکند،تاکید کرد: می خواهم جباروف و تیام اینجا بمانند. باید به بازیکنان یا مدیران برنامه های آنها صحبت کنیم. امیدوارم باشگاه راه حلی پیدا کند. بویان هم شرایطش همینطور است. باشگاه باید با ایجنتش صحبت کند و ببینیم چه می شود.

نمی پذیرم حتی یک نفر با صد درصد توانش برای استقلال تلاش نکند

سرمربی استقلال درباره اینکه امسال از ابتدای فصل در تیم بوده و اینکه آیا می تواند تیم را قهرمان کند؟ تاکید کرد: یادتان است قبل از جام جهانی رسانه ها از من درباره جام جهانی پرسیدند. خیلی ها گفتند سخت است ولی من گفتم تیم ملی در صورت برد در بازی اول می تواند به مرحله بعد برود. من آدم خوشبینی هستم. نمی توانم به بازیکنم بگویم شانسی برای موفقیت نداریم ولی این فقط زمانی ممکن است که هم در باشگاه باهم کار کنند و در یک مسیر باشند. همه باید برای باشگاه کار کنند. من موفقیت می خواهم. همه باید این موفقیت را بخواهیم. نمی پذیرم حتی یک نفر با صد درصد توانش برای استقلال تلاش نکند. ما مقابل هواداران مسئولیت داریم. بهترین هوادار را داریم و باید برای آنها کار کنیم. نمی خواهم بعدا به هوادار بگویم ببخشید فلان آدم به ما کمک نکرد.

آلمان مقابل مکزیک غافلگیر شد

شفر درباره بازی تیم ملی آلمان در جام جهانی هم گفت: کار سخت است. شما دیدید که آلمان بازی با سوئد را در دقیقه ۹۵ عوض کرد. مقابل مکزیک هم که شکست خورد. آلمان مقابل مکزیک غافلگیر شد. اولین بار بود که دیدم آلمان نمی داند چه کار کند. من با تیمم دوبار با مکزیک بازی کردم و می دانم این تیم شور و اشتیاق و قدرت دارد. درست مثل هوادارانش. آلمان غافلگیر شد که تاکتیک مکزیک چیست. تونی کروز هم بعد از بازی گفت که راه حلی برای مکزیک پیدا نکردیم. الان آلمان به جام برگشته است. خیلی از بازیکنانی داریم که در فینال جام جهانی قبل بازی کرده اند. خیلی مواقع باید خون و هیجان جدید به تیم تزریق کرد. من مربی آلمان نیستم ولی گاهی باید بازیکنان بزرگ و باتجربه با نفرات جوان تعویض شوند. مطمئنم یواخیم لو برای این تیم راه حال پیدا می کند.

ساناک مشکل مالیاتی دارد و فردا می آید

سرمربی استقلال درباره غیبت ساناک در تمرین استقلال گفت: ساناک مشکل مالیاتی در کشور چک داشت و فردا می آید. او خیلی مواقع به من پیغام می دهد و می گوید خوشحال است که دارد بر می گردد.

مربی بدنساز در حال فراهم کردن شرایط سفر به ایران

شفر درباره حضور مربی بدنساز بایرن در استقلال هم گفت: مربی بدنساز هم دارد پاسپورت جدید می گیرد. او امروز کپی پاسپورتش را برای ما می فرستد تا کارهایش انجام شود.

می خواهیم با تیم های آلمانی بازی کنیم

وی همچنین گفت: تاثیر بازی تدارکاتی برایمان مهم است. می توانیم روزی دو جلسه تمرین کنیم. پسر من در آلمان است و دارد روی این موضوع کار می کند. می توانیم با تیم هایی از لیگ اول یا دوم آلمان بازی کنیم. پسرم دارد برای این بازی های دوستانه صحبت می کند. امیدوارم بتوانیم تیمی پیدا کنیم و بازی های تدارکاتی داشته باشیم. مشکل این است که در آلمان تقویمی وجود دارد و تیم ها می دانند چند ماه دیگر چه برنامه ای دارند. ما هم باید همین کار را انجام بدهیم. نمی توانیم فقط برای فردا و پس فردا برنامه داشته باشیم. می خواهم به باشگاه کمک کنم بیشتر حرفه ای شویم.