شاهزاده انگلیس در سفری رسمی راهی اراضی اشغالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «ویلیام» شاهزاده انگلستان، تور ۵ روزه خود به خاورمیانه را با سفر به اردن آغاز کرد.
وی قرار است در ادامه، در قالب نخستین سفر رسمی خود به اراضی اشغالی رفته و با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کند.
گفتنی است این سفر که در آستانه هفتادمین سالگرد تاسیس رژیم جعلی اسرائیل صورت میگیرد با توجه به افزایش تنشهای اخیر میان صهیونیستها و فلسطینیان در خصوص قدس اشغالی، از اهمیت برخوردار است و کنایهای تاریخی در خود دارد.
این سفر با توجه به برهه زمانی انجام آن و نقشآفرینی لندن در ضایع کردن حقوق ملت فلسطین، نشانه اعلام حمایت انگلستان از رژیم صهیونیستی است حالآنکه میتواند نشانه افزایش دوستی لندن-امان هم باشد.
گفتنی است پرنس ویلیامز در جمع اردنیها، از مقاومتی که دربرابر مشکلات امنیتی و چالشهای انسانی ناشی از درگیریهای منطقه نشان میدهند قدردانی کرد و گشادهرویی آنها در میزبانی پناهجویان سوری و فلسطینی را ستود.
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