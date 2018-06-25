وزش باد با سرعت ۹۰ کیلومتر برساعت در زابل/ طوفان ادامه دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته حداکثر سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در محدوده شهرستان زابل به حدود ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید که موجب شد میزان دید افقی در محدوده فرودگاه زابل صبح امروز به کمتر از ۳ هزار متر متر کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه در پی این رخداد غلظت ذرات معلق در هوای شهر زابل به ۵ برابر حد مجاز رسید، افزود: این شرایط علاوه بر کاهش دید افقی موجب کاهش کیفیت هوا و اختلال در مسیرهای مواصلاتی در این منطقه شده است.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی و در ادامه وزش بادهای ۱۲۰ روزه سیستان از امروز تا اوایل هفته آینده وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان تشدید می شود.

وی با اشاره به اینکه این شرایط سبب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در این مناطق می شود، گفت: طی این مدت در سایر نقاط سیستان و بلوچستان افزایش غبار و همچنین وزش باد همراه با گرد و خاک با شدت کمتر پیش بینی می شود.

ملاشاهی با اشاره به اینکه طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه وزش باد در منطقه سیستان شدیدتر است، تصریح کرد: طی این مدت در نقاط مستعد، طوفان گرد و خاک موجب کاهش شدید می شود.

وی افزود: از همین رو توصیه می شود طی این مدت از تردد غیر ضروری در فضای باز در زمان غبارآلود شدن هوا خودداری شود.