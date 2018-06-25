به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات فوتسال لیگ برتر رده سنی نوجوانان باشگاههای کشور امروز آغاز میشود و نمایندگان استان قم عصر یکشنبه جهت شرکت در لیگ برتر نوجوانان کشور عازم اصفهان شدند.
بر این اساس، این رقابتها از امروز در حالی گشایش مییابد که تیمهای قمی الوند و انصار، در دربی تیمهای قمی حاضر در این مسابقات با هم روبرو میشوند و مسابقه جذابی را در شروع این رویداد فوتسالی کشور به نمایش میگذارند.
تیمهای حاضر در مسابقات فوتسال لیگ برتر رده سنی نوجوانان باشگاههای کشور شامل گیتی پسنداصفهان، شهرداری رشت، هتل الماس مشهد، فدک الزهرا مشهد، شهروند ساری، الوند قم و انصار قم هستند.
این در حالی است که تیم فوتسال آپکو پارس قم نیز در لیگ برتر فوتسال جوانان کشور حضور دارد و در لیگ برتر امید نیز تیم سوهان محمد سیما قم در صدر جدول مرحله گروهی دور رفت قرار گرفته است.
همچنین سازماندهی لیگهای فوتسال پایه استان قم نیز با آغاز فصل تابستان از سوی کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم در حال تدوین و برنامه ریزی است.
قم - رقابتهای لیگ برتر فوتسال نوجوانان کشور امروز با دربی تیمهای قمی حاضر در این رقابتها، آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات فوتسال لیگ برتر رده سنی نوجوانان باشگاههای کشور امروز آغاز میشود و نمایندگان استان قم عصر یکشنبه جهت شرکت در لیگ برتر نوجوانان کشور عازم اصفهان شدند.
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