تخریب کننده محیط زیست مفسد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست قم، آیت الله سید محمد سعیدی روز یکشنبه در دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود: بر اساس آیات قرآن کریم، زمین با هدف عمران و آبادانی در تسخیر انسان قرار گرفته است، اما برخی در مخالفت با اهداف خداوند متعال، در دریا و خشکی فساد ایجاد می کنند.

وی با اشاره به مشکلات متعدد محیط زیستی که پس از انقلاب صنعتی به همه انسان های جهان تحمیل شده است، اظهار داشت: امروز طبیعت و محیط زیست از سوی متخلفان و سودجویان از ابعاد مختلف مورد تخریب و آسیب قرار گرفته و به حدی گسترش یافته که زنگ های هشدار به صدا درآمده است، اما گوش شنوایی وجود ندارد.

امام جمعه موقت قم با بیان این که هرکسی می تواند در محیط پیرامون خود برای حفظ محیط زیست مثمرثمر باشد، خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که هر کار خیر و شر در طبیعت پیامدها و بازتاب های گسترده ای دارد و محیط زیست به عنوان یک امانت الهی در اختیار ما قرار گرفته است که شکر این نعمت، حفاظت و صیانت از محیط زیست است.

سعیدی با اشاره به این که حفظ محیط زیست یک مساله اداری و مرتبط با یک سازمان نیست، بر ضرورت همکاری، همدلی و مشارکت آحاد جامعه و بسیج عمومی برای حفظ و حراست از محیط زیست تاکید کرد و گفت: متاسفانه برخی افراد با نگاه نزدیک بین خود، محیط زیست را تخریب کرده و همچون کسی هستند که بر سرشاخه نشسته و بن شاخه را می برند.

وی در پایان تصریح کرد: غیر از نهادهای سیاسی کشورمان، دیگر دستگاه ها و نهادها باید از آلوده شدن به فضای سیاسی به شدت پرهیز کرده و تلاش کنند تا به دور از حاشیه ها وظایف و تکالیف خود را به خوبی انجام دهند.