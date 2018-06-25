به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و استاد دانشگاه تهران در مراسم نکوداشت کتاب درسی« انسان ومحیط زیست» با اشاره به این موضوع که در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، اساس و ریشه محیط زیست، دانش اکولوژی به معنای علم بررسی روابط متقابل میان جانداران و بی جانان بود، خاطرنشان کرد: بعدها محیط زیستی ها به این نتیجه رسیدند که باید محیط زیست را با بسیاری دیگر از علوم همچون جامعه شناسی، ریاضی و آمار پیوند بزنند.

مجید مخدوم افزود: از همین رو امروز، دانش محیط زیست را در برگیرنده تمامی دانش ها می دانند.

عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران، مشکل اساسی محیط زیست ایران را غفلت از ریشه و اساس آن یعنی علم اکولوژی دانست و اظهار کرد: یکی از موارد اصلاحی کتاب «انسان و محیط زیست» نیز عدم توجه به موضوع علم اکولوژی یا همان ریشه و اساس محیط زیست است.

مخدوم ادامه داد: از نظر من پایه یازدهم بهترین پایه برای ارائه آموزش های رسمی محیط زیستی و تدریس این کتاب است و برای آموزش پایه های پایین تر می توان از بروشورهای ساده استفاده کرد.