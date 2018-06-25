رضا ابوذر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نام آور بودن هنرمندان قمی در عرصه تولید فیلم کوتاه در کشور، اظهار کرد: قم مهد تولید فیلم‌های کوتاه است که در این زمینه هنرمندان قمی نه تنها در جشنواره‌های ملی خوش درخشیدند بلکه در جشنواره‌های بین المللی نیز نام هنر قم را بر سر زبان‌ها آوردند که نباید از این مسئله که موجب افتخار و اقتدار هنرمندان قمی است به سادگی عبور کرد.

وی با بیان اینکه وضعیت اشتغال فیلم سازان قمی به دلیل عدم حمایت در تولید آثار هنری مغفول مانده است، تصریح کرد: نبود حامی مالی در عرصه تولید فیلم در قم موجب شده که نه تنها بحث تولید بلکه وضعیت اشتغال آنان نیز با چالش مواجه شود.

تولید سالانه ۱۰۰ دقیقه فیلم کوتاه در قم

رئیس انجمن سینمای جوان قم با بیان اینکه نبود حمایت از فیلم سازان موجب خاموش شدن چراغ هنر هفتم در قم نشده است، مطرح کرد: هر سال حدود ۱۰۰ دقیقه فیلم کوتاه توسط هنرمندان مجرب و تازه نفس به تولید می‌رسد که این مقوله به عنوان سرمایه فرهنگی قم به شمار می‌رود.

نبود حامی مالی در عرصه تولید فیلم در قم موجب شده که نه تنها بحث تولید بلکه وضعیت اشتغال آنان نیز با چالش مواجه شود

ابوذر سرانه هزینه تولید هر فیلم کوتاه را به صورت میانگین مبلغ ۱۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: اگر حمایت شایسته از هنرمندان قمی صورت بگیرد؛ زمینه اشتغال برای گروهی از فعالان فیلمسازی در کنار تولید آثار فرهنگی و هنری در استان قم فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تنها حامی فیلمسازان در قم، گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها حامی فیلم سازان قمی است که از ابتدا تا کنون به آن تکیه کردند و توانستند با وجود تمام نامهربانی‌ها گام‌های مؤثری برای ارتقا فرهنگ این شهر بردارند.

فیلم کوتاه بهترین ابزار برای فرهنگ‌سازی است

رئیس انجمن سینمای قم با تأکید بر اینکه فیلم کوتاه بهترین ابزار برای فرهنگ‌سازی به شمار می‌رود، عنوان کرد: با توجه به ظرفیتی که فیلم کوتاه در قم دارد، از نهادهایی مانند استانداری و شهرداری انتظار می‌رود با حمایت از تولید فیلم کوتاه با محتوای فرهنگ‌سازی در قم، گام مؤثری بردارند.

ابوذر به آمادگی انجمن سینما جوان قم برای امضای تفاهم نامه با اداره‌های مختلف استان برای تولید فیلم‌های موضوعی خبر داد و بیان کرد: با توجه به ظرفیت غنی تولید فیلم کوتاه در قم این آمادگی وجود دارد که در زمینه‌های گوناگون با محتوای فرهنگ و با جذب حمایت‌های مالی به تولید فیلم بپردازیم.

سینمایی‌های قم خانه به دوش هستند و این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی پیش روی انجمن سینمای جوان است

وی یکی از مهمترین چالش‌های انجمن سینمای جوان در قم را نداشتن ساختمان دائمی دانست و گفت: علی رغم وعده‌های مختلفی که از سوی مسئولان در سال‌های گذشته داده‌اند، هم چنان سینمایی‌های قم خانه به دوش هستند و این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی پیش روی انجمن سینمای جوان محسوب می‌شود.

رئیس انجمن سینما جوان قم، به سابقه فعالیت این انجمن در طول بیش از سه دهه، مطرح کرد: بنا به تصمیم مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم مقرر شده که با تکمیل و راه اندازی کامل ساختمان تالار مرکزی شهر جانمایی همه انجمن‌های فعال قم در این ساختمان صورت بگیرد ولی با توجه به فضای مورد نیاز برای فعالیت این انجمن، شرایط لازم برای استقرار انجمن سینما جوان در این ساختمان وجود ندارد.