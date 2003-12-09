26 ميليارد ريال براي ساخت اماكن فرهنگي و ورزشي شمال تهران هزينه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر اين اعتبار امسال به منظور افزايش فضاهاي فرهنگي ، اجتماعي وغني سازي اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و استفاده بهينه شهروندان از امكانات موجود ، احداث ورزشگاهها و فضاهاي ورزشي در محله هاي پر جمعيت به خصوص د رمحله هاي محروم را در اولويت كاري خود قرار داده است .

بر اساس اين گزارش احداث زمين ورزشي شهرك دانشگاه به مساحت 11 هزار متر مربع ، زمين واليبال ساحلي دارآباد به مساحت 300 متر مربع ، سالن ورزشي نياوران در سطح 1400 مترمربع ، احداث زمين ورزشي شهداي دار آباد تجهيز و راه اندازي كتابخانه هاي دار آباد ، باغ فردوس ، امامزاده قاسم، توسعه و تجهيز مساجد و اماكن مذهبي از جمله اقدامات شهرداري در اين منطقه است .

منطقه يك تهران با 300 هزار نفر جمعيت داراي 69 موسسه علمي ، فرهنگي و هنري، 158 مكان ورزشي ، 236باب مدرسه و 67 باب مسجد در اختيار دارد.