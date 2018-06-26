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۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

ملک پور در راه کازانف کاپ؛

دو و میدانی کار رکورد دار ایران عازم قزاقستان می‌شود

دو و میدانی کار رکورد دار ایران عازم قزاقستان می‌شود

قم - «رضا ملک‌پور» دو و میدانی کار قمی که چندی پیش رکورد ۴۰۰ متر با مانع کشور را ارتقا داد عازم مسابقات کازانف کاپ قزاقستان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دو و میدانی بین المللی جام کازانف هر سال در قزاقستان برگزار می‌شود و دو و میدانی کاران کشورمان هر سال در این رویداد بین المللی رشته دو و میدانی شرکت می‌کنند.

حضور در مسابقات بین المللی جام کازانف برای دو و میدانی کاران ایرانی که در راه بازی‌های آسیایی جاکارتا حضور دارند میدان مناسبی برای محک و آزمایش است اما در بین اعزام شوندگان نام یک دو و میدانی کار جوان قمی نیز به چشم می‌خورد.

رضا ملک پور که چندی پیش در جریان مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور در مشهد موفق شد پس از ۲۲ سال، رکورد ۴۰۰ متر با مانع ایران را ارتقا دهد و قهرمان کشور نیز شود در این مسابقات روی پیست می‌رود.

این در حالی است که ملک پور با وجود این که هنوز نتوانسته ورودی بازی‌های آسیایی جاکارتا را کسب کند اما یکی از شانس‌های اعزام به بازی‌های آسیایی محسوب می‌شود. این دو و میدانی کار جوان و با اخلاق قمی روز سه شنبه برای حضور در این رویداد، عازم شهر آلماتی پایتخت قزاقستان می‌شود.

این، دومین حضور رضا ملک پور در کازانف کاپ محسوب می‌شود به طوری که وی سال گذشته نخستین حضورش را در این تورنمنت تجربه کرد و در ماده ۴۰۰ متر با مانع به مقام سوم و مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت.

کد مطلب 4330003

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