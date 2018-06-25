عدم افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فتاح در مورد میزان تغییر در مستمری مددجویان تحت پوشش این کمیته در سال ۹۷ گفت: این تغییر تنها در مصوبه و کاغذ بوده و با اینکه تبصره ۱۴ قانون بودجه که مجلس در جهت دفاع از محرومان، نیازمندان و مستمریبگیران مصوب و دولت نیز ابلاغ کرده است و ایجاد آن باعث افتخار این مجموعه بوده، اما تاکنون اجرا نشده است.
وی در رابطه با علل عدم اجرای این مصوبه ادامه داد: اجرای این مصوبه منوط به تصویب دستورالعمل در دولت است که تاکنون محقق نشده است و برغم توافقاتی که در ۳ ماه گذشته با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی داشتهایم و به مرحله امضا هم رسید، اما هنوز اجرا نشده است.
فتاح خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شد که نتوانیم میزان مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) را افزایش دهیم، از سوی دیگر در پی بروز این مشکل افراد پشت نوبتی نیز نتوانستند وارد چرخه حمایتی این کمیته شوند، چرا که سقف اعتباراتمان پُر شده است و باید برای ارتقای چتر حمایتی این کمیته از ظرفیت تبصره ۱۴ استفاده میکردیم که تاکنون عملیاتی نشده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی ( ره ) یادآورشد: ما همچنان منتظر هستیم با توجه به قولی که دولت داده است اعتبارات لازم برای اجرای این مصوبه تامین شود که در پی آن بتوانیم هم میزان مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد را افزایش دهیم و هم افراد پشت نوبتی را در چرخه حمایتی این کمیته وارد کنیم.
وی در بیان میزان افزایش مستمری مددجویان بر اساس تبصره ۱۴ در سال ۹۷ بیان کرد: آنچه که ما با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور توافق کردیم ۱۳ درصد نسبت به دریافتی مستمریبگیران در سال ۹۶ است، هرچند قبل از این قرار بود که ۱۵ درصد افزایش داشته باشیم که بنابر ملاحظاتی که وجود داشت، محقق نشد.
فتاح با اشاره به نحوه کمک خیرین به کمیته امداد در سال ۹۷ تاکید کرد: کمک مردمی در قالب فطریه، زکات، صدقه، انفاق و از طریق طرح اکرام صورت میگیرد و همین امر باعث شد درآمدهای کمیته امداد نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته باشد، چرا که مردم نسبت به این کمیته اطمینان بیشتری پیدا کردهاند.
وی تصریح کرد: البته تورم کنونی که افسار گسیخته افزایش یافته، باعث شده که محاسبات کمیته امداد برای تعیین میزان پرداختی به مستمری بگیران را برهم بزند، چرا که با وجود گرانی موجود در بازار و وضعیتی که برای سبد خانوار افراد تحت پوشش این کمیته ایجاد شده است، قطعا باید برای تامین اعتبارات لازم درصدد راهکارهای جدید باشیم، چرا که ممکن است با راهکارهای کنونی به نتیجه نرسیم و فقر از ما پیشی بگیرد و افراد تحت پوشش فقیرتر شوند که نباید به هیچ عنوان اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.
رئیس کمیته امداد با یادآوری راهکارهای جدیدی که میتواند مانع از ایجاد اختلال در روند حمایتی کمیته امداد شود، خاطرنشان کرد: هماکنون در حال تعامل با مجلس هستیم تا اگر لازم شد بتوانیم از ظرفیت قانونی استفاده کنیم، همچنین در حال تعامل با دولت هستیم تا دوره سبدهای کالا را کمتر کرده و تعدادشان را افزایش دهد، ضمن اینکه از ظرفیت بانکها و صندوقهای قرضالحسنه نیز استفاده خواهیم کرد.
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