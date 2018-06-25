به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی پیش ازظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی نخبگان تبلیغ با اشاره به ارتقای سهم وقف در تولید علم و فناوری تصریح کرد: وقف باید به سمت نیازهای روز جامعه از جمله علم و فناوری سوق یابد.

وی به فرمایش مقام معظم رهبری بابیان اینکه یکی از کارکردهای وقف اجتماعی و اقتصادی است اشاره کرد و اظهار داشت: باید تلاش کرد بیش از گذشته مقوله وقف تبیین و تبلیغ شود.

وی بابیان اینکه مردم برای ترویج وقف باید تشویق شوند گفت: در برخی از احادیث و روایت نیز به موضوع وقف و موقوفات توجه اساسی شده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، وقف را از مصادیق انفاق برشمرد و گفت: وقف در دوران حکومت‌های ظالم گذشته مورد مهجوریت قرار گرفت و یکی از برنامه‌های استعمار از بین بردن موقوفات است زیر موقوفات پشتوانه اقتصادی دین به شمار می‌روند.

وی یادآور شد: یکی از اهداف اصلاحات ارضی در حکومت سابق این بود تا موقوفات را از بین ببرند و یکی از اقدامات اساسی بعد از انقلاب این بود تا موقوفات به حالت قبل برگردد و احیا شود.

حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: ارتقای سهم وقف و امور خیریه در تولید علم و فناوری امری بسیاری مهم بوده که اقتصاد کشور را تقویت می کند و سیاست دولت نیز براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بنا شده است.

وی وقف جمعی را از دیگر مصادیق وقف برشمرد و گفت: جمعی از مردم به صورت مشارکتی می توانند وقتی را نظیر عقد وکالت، عقد صلح و غیره انجام دهند و سازوکارهای قانونی آن انجام شده است.

وی افزود: به عنوان در استان مرکزی برای درمان بیماران تالاسمی مشکل داشتیم و خوشبختانه با وقف جمعی بیمارستانی ساخته شده است.