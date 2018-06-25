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۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

رئیس سازمان اوقاف مطرح کرد:

ارتقای سهم وقف در تولید علم و فناوری

ارتقای سهم وقف در تولید علم و فناوری

ساری - رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، یکی از نیازمندی‌های روز جامعه را وقف بیان کرد وارتقای سهم وقف در تولید علم و فناوری را امری مهم برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی پیش ازظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی نخبگان تبلیغ با اشاره به ارتقای سهم وقف در تولید علم و فناوری تصریح کرد: وقف باید به سمت نیازهای روز جامعه از جمله علم و فناوری سوق یابد.

وی به فرمایش مقام معظم رهبری بابیان اینکه یکی از کارکردهای وقف اجتماعی و اقتصادی است اشاره کرد و اظهار داشت: باید تلاش کرد بیش از گذشته مقوله وقف تبیین و تبلیغ شود.

وی بابیان اینکه مردم برای ترویج وقف باید تشویق شوند گفت: در برخی از احادیث و روایت نیز به موضوع وقف و موقوفات توجه اساسی شده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، وقف را از مصادیق انفاق برشمرد و گفت: وقف در دوران حکومت‌های ظالم گذشته مورد مهجوریت قرار گرفت و یکی از برنامه‌های استعمار از بین بردن موقوفات است زیر موقوفات پشتوانه اقتصادی دین به شمار می‌روند.

وی یادآور شد: یکی از اهداف اصلاحات ارضی در حکومت سابق این بود تا موقوفات را از بین ببرند و یکی از اقدامات اساسی بعد از انقلاب این بود تا موقوفات به حالت قبل برگردد و احیا شود.

حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: ارتقای سهم وقف و امور خیریه در تولید علم و فناوری امری بسیاری مهم بوده که اقتصاد کشور را تقویت می کند و سیاست دولت نیز براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بنا شده است.

وی وقف جمعی را از دیگر مصادیق وقف برشمرد و گفت: جمعی از مردم به صورت مشارکتی می توانند وقتی را نظیر عقد وکالت، عقد صلح و غیره انجام دهند و سازوکارهای قانونی آن انجام شده است.

وی افزود: به عنوان در استان مرکزی برای درمان بیماران تالاسمی مشکل داشتیم و خوشبختانه با وقف جمعی بیمارستانی ساخته شده است.

کد مطلب 4330034

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