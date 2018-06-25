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۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

تندیس فرشته نگهبان به تالار وحدت رسید

تندیس فرشته نگهبان به تالار وحدت رسید

تندیس فرشته نگهبان یادمان آتشنشانان فداکار و حماسه قهرمانان پلاسکو در تالار وحدت به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یادمان «فرشته نگهبان» اثری است که ارتفاع آن سه متر و با طراحی مریم کی‌بخت و اجرای هما ساداتیان و توسط گروه تصویرگران هنر موگه ساخته شده است.

هدف از ساخت و نصب این تندیس یادآوری حماسه آتشنشانان و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری و ادای احترام به قهرمانان کشور است.

این یادمان پیش از این در مجموعه پردیس چارسو با حضور جمعی از آتشنشانان و شهروندان و هنرمندان رونمایی شده بود و پس از آن نیز مدتی در مجموعه تئاتر شهر به نمایش گذاشته شد و حال به تالار وحدت آمده است.

گروه تصویرگران هنر موگه به صورت مستقل در سال ۱۳۹۳ با حمایت از امید عباسی آتشنشان فداکار  اقدام به راه‌اندازی کمپینی جهانی کرد که طی آن آتشنشانان ۱۶ کشور جهان از این آتشنشان و فرشته نگهبان حمایت کردند.

همچنین این گروه نمایشگاهی با حضور آثاری از هنرمندان داخلی و خارجی با نام امید و موضوع جانفشانی آتشنشانان فداکار را همراه با فرشته نگهبان برگزار کرده است.

کد مطلب 4330036
فریبرز دارایی

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