راهکارهای حل آسیب های اجتماعی کارساز نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی وکیلی با اشاره به اظهارات وزیر کشور در خصوص اینکه در مسیر مبارزه با آسیب های اجتماعی 20 سال عقب هستیم، گفت: متاسفانه ها نگاه مسئولان در کشور به تمامی حوزه ها از جمله مسائل اجتماعی سیاسی است، یعنی موضوعات و معضلات اجتماعی هیچ گاه اجتماعی دیده نشده و به عبارتی اجتماعی کردن آسیب های اجتماعی در دستور کار مسئولان قرار نداشته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، با اشاره به اینکه هیچ کدام از آسیب های اجتماعی تاکنون از منظر حوزه اجتماعی رصد و چاره یابی نشده است، افزود: در جامعه ما مسئولان به دنبال نگاه سیاسی به مسائل اجتماعی بودند، بنابراین همیشه راهکار سیاسی برای حل آسیب های اجتماعی پیشنهاد دادند، اما متاسفانه این راهکارها در هیچ مقطعی کارساز نبوده است.

وی با تاکید براینکه موضوعات اجتماعی مانند مسائل فرهنگی اجتماعی و فرهنگی دیده شود، تصریح کرد: طی چند سال گذشته میزان آسیب های اجتماعی در تهران بنا به دلایلی افزایش پیدا کرده ضمن اینکه ماهیت آسیب های اجتماعی نیز تغییر کرده است، متاسفانه جمعیت در تهران و میزان آسیب های اجتماعی سرریز مناطق دیگر شده است، درحال حاضر تهران محور آسیب های اجتماعی شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس، با بیان اینکه باید از افزایش جمعیت در تهران با برنامه ریزی کارشناسی و کاربردی جلوگیری کرد، گفت: اینکه مردم از نقاط مختلف کشور به هر دلیلی از جمله پیدا کردن شغل و استفاده از امکانات بیشتر به پایتخت مراجعه می کنند، نتیجه ای جز افزایش آسیب های اجتماعی و مشکلات بیشتر برای مردم ندارد؛ تهران در وضعیت مناسبی به لحاظ آسیب های اجتماعی قرار ندارد.