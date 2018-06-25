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۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۲

حجت الاسلام موسوی متقی:

آزمون مربیان طرح «زندگی به رنگ خدا» برگزار شد

آزمون مربیان طرح «زندگی به رنگ خدا» برگزار شد

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف با بیان اینکه آزمون دوره‌های آموزشی مربیان طرح «زندگی به رنگ خدا» با استقبال علاقه مندان برگزار شد، گفت: یک هزار و ۲۰۰ نفر در این آزمون شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدکاظم موسوی متقی؛ مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری رفع آسیبهای اجتماعی و آموزش سبک زندگی اسلامی است، گفت: بر همین اساس دوره‌های آموزشی مربیان طرح «زندگی به رنگ خدا» در جوار آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه با هدف آموزش مهارت‌های زندگی در سه گرایش مهارت‌های زندگی با رویکرد مهارتهای فردی، مهارتهای زندگی با رویکرد ازدواج و خانواده و مهارت‌های زندگی با رویکرد فرزندپروری برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف با بیان اینکه یک هزار و ۲۰۰ نفر در آزمون مربیان طرح آموزشی «زندگی به رنگ خدا» شرکت کردند، تصریح کرد: ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان بانوان و ۴۰ درصد آنها آقایان بودند.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ نفر از این شرکت‌کنندگان برای دوره یک هفته‌ای آموزش مربیان در قم انتخاب می‌شوند و از تاریخ پانزدهم تیرماه در ۶ دوره یک‌هفته‌ای آموزشهای لازم را فرا می‌گیرند، گفت: پس از برگزاری این دوره یک‌هفته‌ای که با حضور اساتید کشوری برگزار می‌شود، آزمونی از شرکت‌کنندگان گرفته می‌شود و پس از قبولی در این آزمون، گواهینامه معتبر جهاد دانشگاهی به آنها اعطاء می‌شود تا بتوانند در امامزاده‌ای به تدریس دروس مربوط به خود بپردازند.

کد مطلب 4330085

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