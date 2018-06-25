آزمون مربیان طرح «زندگی به رنگ خدا» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدکاظم موسوی متقی؛ مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری رفع آسیبهای اجتماعی و آموزش سبک زندگی اسلامی است، گفت: بر همین اساس دوره‌های آموزشی مربیان طرح «زندگی به رنگ خدا» در جوار آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه با هدف آموزش مهارت‌های زندگی در سه گرایش مهارت‌های زندگی با رویکرد مهارتهای فردی، مهارتهای زندگی با رویکرد ازدواج و خانواده و مهارت‌های زندگی با رویکرد فرزندپروری برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف با بیان اینکه یک هزار و ۲۰۰ نفر در آزمون مربیان طرح آموزشی «زندگی به رنگ خدا» شرکت کردند، تصریح کرد: ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان بانوان و ۴۰ درصد آنها آقایان بودند.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ نفر از این شرکت‌کنندگان برای دوره یک هفته‌ای آموزش مربیان در قم انتخاب می‌شوند و از تاریخ پانزدهم تیرماه در ۶ دوره یک‌هفته‌ای آموزشهای لازم را فرا می‌گیرند، گفت: پس از برگزاری این دوره یک‌هفته‌ای که با حضور اساتید کشوری برگزار می‌شود، آزمونی از شرکت‌کنندگان گرفته می‌شود و پس از قبولی در این آزمون، گواهینامه معتبر جهاد دانشگاهی به آنها اعطاء می‌شود تا بتوانند در امامزاده‌ای به تدریس دروس مربوط به خود بپردازند.