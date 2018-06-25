مجموعه داستانی از ادبیات معاصر مصر به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات مروارید ترجمه‌ای فارسی از مجموعه داستان «صنع‌الله ابراهیم» نویسنده مصری را با عنوان «آن بو» با ترجمه نیایش سلطانی روانه بازار کتاب کرد.

این کتاب از آثار برجای مانده از این نویسنده دهه شصت مصر است که در آن فضای حاکم بر این کشور به خوبی ترسیم شده است. داستان بلند «آن بو» از این مجموعه که داستان عجیب تالیف، انتشار و توقیف آنب ه قلم نویسنده در ابتدای کتاب درج شده است به خوبی به ترسیم این فضا پرداخته است.

ابراهیم در این اثر بخش مهمی از دوران تکوین اجتماعی مصر را به تصویر می‌کشد و مخاطبانش را به تماشای ساختار اجتماعی و تاریخی مصر عربی می‌نشاند. به بیان منتقدان صنع‌الله ابراهیم نویسنده‌ای است که از سیاست به ادبیات راه پیدا کرده است و به همین دلیل انبوهی از آگاهی‌ها و اطلاعات را به دنیای ادبیات وارد کرده است که حاصل پیوند او را جنبش جامعه و ارتباظش با اکثریت جریانات اجتماعی و سیاسی و فکری جامعه خودش است.

او در آثار ش به ترسیم عقب‌ماندگی مدرت جامعه عربی و موج گسترده یاس و شکست و تنهایی و جولان حکومت‌های ناشایست و محرومیت انسان عربی پرداخته است.

این مجموعه شامل شش داستان کوتاه است که سه داستان آن در زندان نوشته شده و داستان مشهور آن؛ «آن بو» بلافاصله پس از آزادی از زندان توسط وی به رشته تالیف درآمده است که بلافاصله پس از انتشار تا مدت‌ها توقیف شد. با این همه منتقدان این داستان و مجموعه را طلیعه‌ای نو در جریان داستان‌نویسی مدرن معاصر مصر بر شمرده‌اند.

این مجموعه و داستان آن بو را نباید تنها یک داستان به شمار آورد. زیرا در پس آن انقلابی را می‌توان دید که در بستر برهه‌ای تاریخی از مصر شکل‌گرفته که نخستین شعله‌های آن را می‌توان در شورش علیه خود نویسنده جستجو کرد. نویسنده در آن بو داستان روحی بی‌قرار را روایت می‌کند که با خروج از زندان خود را در زندانی بزرگتر پیدا می‌کند و با چنین تشبیهی است که او به نقد ساختارهای حاکم بر جامعه خود می‌پردازد.

این مجموعه داستان را نشر مروارید با قیمت ۱۴۵۰۰ تومان منتشر کرده است.