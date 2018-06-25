مرحله نخست داوری جشنواره «شهروندان برگزیده»در همدان به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی‌نجات پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مرحله نخست داوری علمی رویداد فرهنگی اجتماعی شهروند برگزیده شهر همدان به اتمام رسید.

وی گفت: جلسات اولیه داوری این جشنواره در فرآیند زمانی دو ماهه با حضور اساتید مجرب دانشگاه‌های معتبر استان همدان به پایان رسید و زندگینامه و خدمات برگزیدگان با توجه به شاخص‌های کیفی و کمی تعیین شده و بر مبنای اسناد ارائه شده، بررسی شد.

وی عنوان کرد: در این نشست‌ها بیش از ۷۰۰ مورد پرونده خود اظهاری و معرفی شده به دبیرخانه جشنواره، مورد ارزیابی داوران قرار گرفت.

بادامی‌نجات اظهار کرد: در مرحله بعدی، تعدادی از شهروندان که در مرحله نخست مورد تأیید هیئت داوری قرار گرفته‌اند به منظور انجام مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه داوران جشنواره با حساسیت بالایی پیش می‌روند، گفت: داوری‌های جشنواره باید به سمتی برود تا همه شهروندان این حس خوب در وجودشان ایجاد شود که بهترین‌ها بر اساس معیارهای تعیین شده، انتخاب شده‌اند.

رئیس جشنواره شهروندان برگزیده همدان با توجه به اینکه جشنواره شهروندان برگزیده همدان به عنوان یک رویداد سالیانه فرهنگی اجتماعی در شهر همدان مطرح است، ادامه داد: باید زمینه‌ای را برای حضور بیشتر شهروندان در جشنواره فراهم کنیم تا نشاط بیشتری در جامعه حاکم شود و همچنین انگیزه برای مشارکت اجتماعی در راستای ایجاد شهری آبادتر افزایش یابد.