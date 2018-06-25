طرح آبیاری تنها در صورت مشارکت کشاورزان در قزوین اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز دوشنبه در کارگروه ساماندهی و اجرای سیستم آبیاری نوین که در سالن باغستان قزوین برگزار شد اظهارداشت: از ابتدای سال جاری عملیات اجرایی ۸ هزار و ۸۸۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانه نوین آبیاری آغاز شده است که تا پایان سال جاری این میزان به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون عملیات اجرایی سامانه نوین آبیاری با ۲۹۶ طرح آغاز شده است.

خمسه خاطر نشان کرد: این میزان طرح های آبیاری نوین از فروردین ماه سالجاری آغاز شده و پیشرفت فیزیکی خوبی دارند و اکثر طرحها با توجه به اقدامات انجام شده در تیر، مرداد و شهریور ماه پیشرفت خوبی خواهند داشت و به انجام می رسند.

وی تصریح کرد : سهمیه استان برای سال جاری در راستای اجرای طرح اقتصاد مقاومتی ۵ هزار و ۹۵۰ هکتار است ولیکن با توجه به سطح تعهد داده شده در مصوبات هیئت دولت پیش بینی این است که تا پایان سال جاری به ۱۰ هزار هکتار برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یاد آور شد: متوسط پیشرفت فیزیکی طرح های آبیاری نوین در استان ۵۳ درصد است.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه مشکل اساسی در اجرای طرح های ابیاری نوین، عدم مشارکت کشاورزان در اجرای طرح هاو سهم خودیاری است که بخاطر عدم تامین نقدینگی و سرمازدگی محصولات کشاورزی است.

خمسه تاکید کرد: طرح های آبیاری نوین باید با شتاب و سرعت بیشتری انجام شود تا طرح های نیمه تمام به اتمام برسد.