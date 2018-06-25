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۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

دستگیری سارقانی که با حضور صاحبخانه از منزل سرقت می کردند

دستگیری سارقانی که با حضور صاحبخانه از منزل سرقت می کردند

سه سارق که همزمان با حضور صاحبخانه در منزل، وسایل خانه را سرقت می کردند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا نادربیگی رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری گروهی از سارقین حرفه ای خبر داد که با وجود حضور اعضای خانواده ، در ساعت های اولیه بامداد اقدام به سرقت منازل در مناطق مختلف شهر تهران می کردند .

وی در توضیح این خبر گفت : در مورخه ۲۴ اردیبهشت پرونده ای با موضوع سرقت منزل به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که سارقین علی رغم حضور صاحب خانه وارد منزل شده و اقدام به سرقت چهار تخته فرش ابریشم کرده بودند .

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در توضیح دستگیری این گروه از سارقین حرفه ای و اعترافات آنها به سرقت های مشابه عنوان داشت : با آغاز رسیدگی به پرونده و بهره گیری از تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته در محل سرقت ، سه نفر از سارقین حرفه ای سرقت منزل مورد شناسایی قرار گرفتند . در ادامه مخفیگاه دو نفر از اعضای این گروه از سارقین به نام های "دانیال" و "رامین" شناسایی ، این دو نفر طی دو عملیات جداگانه دستگیر و پس از انتقال به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ به سرقت از منزل شاکی پرونده و همچنین انجام سرقت های سرقت مشابه دیگر منازل اعتراف کردند .

با تحقیقات از متهمین دستگیرشده ، کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که سومین متهم پرونده نیز توسط کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی و به اتهام عضویت در گروه دیگری از سارقین منزل دستگیر و در اختیار این پایگاه قرار دارد ؛ لذا طی هماهنگی با مرجع قضایی ، متهم جهت ادامه تحقیقات در خصوص سرقت هایش به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل و پس از اطلاع از اعتراف صریح همدستانش صراحتا به فعالیت در دو گروه از سارقین حرفه ای منزل و انجام سرقت در مناطق مختلف شهر تهران بویژه در جردن ، پاسداران ، قلهک و ... اعتراف کرد .

سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی با اعلام ارزش میلیاردی این پرونده گفت : با توجه به اعتراف صریح متهمین به سرقت اموال باارزش از منازل شهر تهران بویژه در مناطق شمال شهر ، تحقیقات از متهمین جهت شناسایی محل های سرقت آغاز ؛ تعدادی از محل های سرقت شناسایی و اقدامات تکمیلی جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفته است .

کد مطلب 4330099

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