جن گیر ایرانی شیاد از آب در آمد/کلاهبرداری میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری گروهی از متهمین خبر داد که تحت پوشش جادوگری و خارج کردن اجنه و شیطان از جسم افراد اقدام به کلاهبرداری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی کرده و در حالی که قصد داشتند در ادامه اقدامات مجرمانه خود مبلغ ۱۵ میلیارد ریال دیگر نیز کلاهبرداری کنند، دستگیر شدند.

وی در توضیح این خبر گفت: در روز دوم خرداد امسال پرونده ای از شعبه نهم دادسرای ناحیه یک تهران به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که در آن شاکی به هویت مشخص در شکایت خود عنوان داشته بود: اواخر سال گذشته به منظور رفع مشکلات شغلی و خانوادگی، از طریق یکی از بستگان نزدیک خود به صورت تلفنی و از طریق پیام رسان تلگرام با جادوگری به نام ابویاسر آشنا شدم ؛ این شخص با بیان اینکه اجنه و موجودی به نام شیطان بحرینی در جسم فرزندان اینجانب حلول کرده و قصد آسیب رساندن و کشتن آنها را دارد.

این فرد در ادامه گفت: وی با عناوین مختلف اعم از به کارگیری اساتید جادوگری از کشورهای مختلف به نام های ابواسحاق، عثمان و نهایتا شخصی به نام "استاد بزرگ" از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس جهت کشتن شیاطین مختلف و دفن کردن آنها در بیایان های کشور عراق، مجموعا طی چند نوبت مبلغی بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از اینجانب دریافت کرد.

شاکی پرونده در ادامه اظهاراتش عنوان داشت: پس از پرداخت این مبلغ، ابویاسر با طرح این ادعا که شیاطین قصد دارند تا با جاساز نمودن موادمخدر در خودرو و محل سکونت اینجانب و دامادهایم، برای شخص من و اعضای خانواده ام پرونده سازی کرده و موجب محکومیت زندان یا اعدام بنده یا دامادهایم شوند، اعلام کرد که دوستان و آشنایانی دارد که آنها در قبال دریافت مبلغ ۱۵ میلیارد دیگر حاضر هستند تا این مشکل را رفع کنند؛ اینبار موضوع را با وکیل خود در میان گذاشتم که وی مرا به طرح شکایات علیه ابویاسر ترغیب و تشویق کرد.

سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه این خبر افزود : با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران با بررسی تراکنش های مالی حساب های شاکی پرونده اطلاع پیدا کردند که تمامی چک های ارائه شده از سوی شاکی توسط خانمی به نام سارینا . ص وصول شده ؛ همزمان با شناسایی خانم "سارینا . ص" و آغاز تحقیقات جهت دستگیری این شخص، کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی در مرحله ی دیگری از اقدامات پلیسی در این پرونده موفق به شناسایی محل تردد ابویاسر در منطقه نیاوران و دستگیری وی شدند.

با دستگیری ابویاسر و انتقال وی به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، هویت واقعی وی به نام "علیرضا . م" مورد شناسایی قرار گرفت . متهم پس از دستگیری صراحتا عنوان داشت که تمامی اقدامات آنها با ترغیب و تشویق احدی از بستگان نزدیک شاکی پرونده به نام "مرجان . ف" انجام شده و جعل هویت ابویاسر نیز به درخواست این شخص بوده است که بلافاصله مرجان نیز در یکی از خیابان فرعی نیاوران شناسایی، دستگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

شاکی پرونده پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، ضمن شناسایی مرجان به عنوان یکی از بستگان نزدیک خود عنوان داشت که مرجان مدت چند سال به عنوان کارمند نزد وی مشغول به کار بوده و معرفی ابویاسر به وی نیز توسط همین شخص ( مرجان ) صورت گرفته و مرجان به واسطه رابطه فامیلی و همکاری ، اطلاعات کامل و دقیقی از هویت اعضای خانواده و همچنین وضعیت اقتصادی شاکی پرونده داشته که تمامی این اطلاعات را در اختیار ابویاسر قرار داده است.

با شناسایی مخفیگاه ابویاسر (علیرضا . م ) در منطقه نیاوران – خیابان منایی ، کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ به این محل اعزام و در زمان بازرسی از این محل موفق به شناسایی خانم "سارینا . ص" به عنوان همسر موقت ابویاسر ( علیرضا ) و همچنین یکی از دوستان نزدیک مرجان شدند.

اعترافات ابویاسر

ابویاسر در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: از طریق اطلاعاتی که از طریق مرجان در اختیار همسرم قرار گرفته بود، اعتماد شاکی را جلب کرده و طوری وانمود می کردم که این اطلاعات را با بهره گیری از نیروهای ماوراء الطبیعه کسب کردم.

وی ادامه داد: پس از جلب اعتماد کامل مالباخته، با شگرد جادوگری و رمالی و بیان اینکه برای از بین بردن شیاطینی که به جسم اعضای خانواده وی از جمله دختر و نوه اش حلول کرده و قصد نابودی آنها را دارند، نیاز به همکاری اساتیدی از کشورهای عرب منطقه بوده و نیاز است تا این شیاطین به قتل رسیده و در بیابان های عراق دفن شوند، بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از شاکی کلاهبرداری کردیم. در ادامه و پس از کلاهبرداری در مرحله ی اول، تصمیم گرفتیم تا ضمن معرفی افرادی با عناوین مختلف نظامی و دولتی مجددا از وی کلاهبرداری نماییم که این بار دستگیر شدیم.

سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به دستگیری تمامی متهمین پرونده به خبرنگار مهر گفت: هر سه متهم پرونده پس از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده ، در اختیار مقام محترم قضایی قرار گرفته و هر سه نفر با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.