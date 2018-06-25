ابلاغ ۱۹۳ میلیارد ریال اعتبار برای مشاغل خانگی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، محمد علی سلیمی افزود: در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و در جهت توسعه مشاغل در استان، مبلغ ۱۹۳میلیارد ریال تسهیلات ابلاغ شده که این تسهیلات توسط بانک های ملی، سپه، تجارت و کشاورزی پرداخت خواهد شد.

وی بیان داشت: این تسهیلات به متقاضیانی که در زمینه کارآفرینی و طرح های پشتیبان و همچنین افراد مستقل که طرح هایشان همسو و منطبق با ظرفیت های استان و اولویت های اشتغال بوده و مورد تایید دستگاه های ذیربط باشد و نیز توجیه اقتصادی و فنی لازم را داشته باشند، پرداخت خواهد شد.

وی اعتبار اختصاص یافته برای مشاغل خانگی در سال گذشته را ۱۶۰ میلیارد ریال ذکر و اضافه کرد: حدود ۷۶ درصد از این تسهیلات جذب و روند جذب مابقی نیز ادامه دارد.