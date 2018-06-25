سلامت و بهداشت مردم جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر رضا گروسی روز دوشنبه در جلسه شورای سلامت شهرستان البرز که با حضور مدیران و روسای ادارات این شهرستان در سالن اجتماعات این فرمانداری برگزارشد، با بیان اینکه بهداشت وسلامت جامعه نقش مهمی در توسعه پیشرفت کشور خواهد داشت، اظهار کرد: همه ما بایست دستور العمل شورای سلامت را مرور کرده تا با آگاهی و اطلاعات بیشتر نسبت به این وظیفه خطیر و مهم گام برداریم.

فرماندار البرز تصریح کرد: هدف شورای سلامت بهبود سلامت جامعه و کاهش هزینه درمانی مردم است.

وی یادآور شد: توجه به سلامت مردم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و با نظارت دقیق باید شاخص‌های تعیین شده در حوزه ارتقای سطح خدمات را به اجرا بگذاریم.

گروسی با بیان اینکه بدون سلامت، توسعه و نشاط امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان به مدارج عالی اهداف نظام جمهوری اسلامی دست یافت، خاطرنشان کرد: با شناسایی مشکلات و عوامل بیماری زا در شهرستان و با اطلاع رسانی و آگاهی مردم نسبت به بهداشت وسلامت آن ها باید گام برداشت.

فرماندار البرز تصریح کرد: با نظارت بر دستگاه ها و همچنین کارگاه ها و شرکت های تولید مواد غدایی موجب کنترل بیماریها و کاهش آسیب های اجتماعی در بخش سلامت خواهد شد.



گروسی موضوع مهم پساب و پسماند را یکی از چالش و دغدغه های مهم شهرستان البرز عنوان کرد و توضیح داد: یکی از اولویت های اصلی ما این است که بااین موضوع برخورد جدی داشته باشیم ونظارت بیشتر کنیم تا محیط زیست و جامعه سالم داشته باشیم.



فرماندار البرز با تاکید براینکه مهمترین و عمده ­ترین غذای مردم نان است گفت: با توجه به اینکه نان باکیفیت و سالم نقش تعیین­ کننده ­ای در سلامت مردم دارد باید نظارت ها بیشتر شود و تلاش کنیم بهترین وبا کیفیت ترین نان از سوی نانواییها تولید وبه مردم ارائه شود.

وی یادآورشد: مردم را باید به سمت مصرف مواد غدایی و کالا هایی هدایت کرد که در سلامت جسم تاثیر بسزایی دارند.