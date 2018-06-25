پیوند آموزش به مسائل مهم اجتماعی در کتاب «انسان آکادمیک»

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب انسان آکادمیک به نویسندگی پیر بوردیو ترجمه علیرضا کاویانی توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است. بوردیو در این اثر تلاش کرده است در کنار مفاهیمی چون انسان اقتصادی، انسان سیاسی، انسان ارتباط جو، انسان اندیشه ورز و انسان فعال، مفهوم انسان آکادمیک را نیز به حوزه علوم انسانی اضافه نماید.

پیر بوردیو از بزرگان اندیشه معاصر فرانسه کتاب «انسان دانشگاهی» را در سال ۱۹۸۴ منتشر کرد که در کارنامه این متفکر اثر مهم و تاثیرگذاری است. از پیربوردیو به عنوان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های تاثیرگذار در جامعه شناسی و انسان شناسی معاصر فرانسه یاد می‌کنند و او را از این بابت از تاثیر گذارترین اندیشمندان قرن بیستم می‌دانند. نظریه کنش دلایل علمی و انتخاب عقلانی، تمایز، و درسی درباره درس از جمله کارهای این متفکر است.

می توان کتاب انسان آکادمیک را ارزنده ترین اثر بوردیو در حوزه آموزش و اهمیت و تاثیر اجتماعی آن دانست. در این اثر وی حوزه آموزش و مسائل آن را به گونه ای نوآورانه به مسائل مهم اجتماعی پیوند می زند، بر بازتولید سرمایه های فرهنگی و اجتماعی در حوزه آکادمیک و حتی تعامل این حوزه با سیاست می پردازد، تاثیر بحران های اجتماعی را بر حوزه آموزش واکاوی می کند و تغییر و تحول در منزلت و اعتبار آکادمیک را مورد تشریح قرار می دهد.

«انسان آکادمیک» پی یر بوردیو روابط پیچیده در میدان دانشگاهی را با دقت نظری که خاص اوست توصیف می کند، بر پیشینه این روابط و نقش طبقه های مختلف اجتماعی در قوام یافتن این نظام تاکید دارد و گرچه فزون آوری در سرمایه های فرهنگی و اجتماعی را امکان پذیر می داند، اما دشواری های فراوان طی این مسیر را برمی شمارد و استادانه بی عدالتی حاکم بر چنین نظامی را به میان می آورد.

همانند دیگر آثار بوردیو این اثر نیز تنیدگی فراوانی با مسائل فرانسه دارد و انسان آکادمیک وی، چهره، زبان و منشی فرانسوی بر خود گرفته است اما خوشبختانه شناخت تطبیقی مسائل مطرح شده در آن به سادگی قابلیت گسترش به دیگر محیط های آکادمیک را دارد و چه بسا تمنای بلندی باشد که به همت فرهیختگان و بزرگان حوزه جامعه شناسی و آموزش عالی کشورمان، به زودی ردایی فاخر چون انسان آکادمیک ایرانی را بر قامت حوزه دانشگاهی کشور شاهد باشیم.

از نظر بوردیو در میدان دانشگاهی حوزه های مختلفی از قدرت وجود دارند که هر یک متناسب با سرمایه ای که آنان را در این جایگاه تقویت می کند قدرت عرض اندام و بهره مندی از نتایج فضای آکادمیک را خواهند داشت. این حوزه های مختلف که با برابری و امکان دسترسی مساوی همگانی تعریف نمی شوند، چه بسا در ستیز و تقابل با یکدیگر نیز باشند و در نهایت برای دستیابی به منافع بیشتر تلاش می کنند تا حوزه های پرقدرت و منزلت اجتماعی چون میدان های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز متناسب با میزان قدرت حوزه های یاد شده در دانشگاه ها با آنان تعامل داشته باشند؛ به همین دلیل شناخت این حوزه ها نه تنها درک بهتری از انسان آکادمیک ارائه می کند، بلکه بر فهم مسائل اجتماعی که پیوندی انکارناشدنی با میدان دانشگاهی دارند نیز می افزاید.

به یقین با انتشار این اثر در زنجیره دانش مفاهیم نوینی خواهیم داشت که برآمده از نیازهای روزافزون برای دستگاه های مفهومی هستند تا بتوانند واقعیت های هر روز زمانه را تعریف کند.

کتاب انسان آکادمیک نوشته پیر بوردیو و ترجمه علیرضا کاویانی در ۴۵۰ صفحه با قیمت ۲۰ هزار تومان توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است.