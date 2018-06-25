ربایش کودک نه ساله در «گروگ» شهرستان سیریک

خالد شهریاری پدر پسر بچه ربوده شده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فرزندم سالم شهریاری در حین بازی از جلو منزل توسط دو فرد ناشناس با خودروی پراید ربوده شد.

وی اظهارداشت: بنده نه با کسی خصومتی داشتم و نه کاری با دیگران، بلکه شغل بنده لنجداری هست و از این طریق ارتزاق می کنم.

شهریاری بیان داشت: متاسفانه هنوز علت ربوده شدن فرزندم را نمی دانم و از مقامات قضایی و انتظامی درخواست رسیدگی سریع در این خصوص را دارم.

وی با بیان اینکه سالم شهریاری ۹ سال دارد، عنوان کرد: از روز گذشته که این اتفاق افتاد، خانواده ام روحیه و حال خوبی ندارند. از رسانه های جمعی خواستارم درخصوص بازگشت فرزندم به بنده وخانواده بنده کمک کنند.