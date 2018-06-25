نابودی ۷۰ هکتار از منابع طبیعی استان در آتش سوزی های اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، بهشتی ظهر دوشنبه در نشست ستاد بحران استان افزود: از ابتدای سال جاری تا یکم تیرماه وقوع ۱۰ فقره آتش سوزی در حوزه منابع طبیعی استان، تخریب ۷۰ هکتار از منابع و مراتع را رقم زده است.

بهشتی با بیان اینکه طی مدت زمان مشابه سال گذشته وقوع ۴۵ آتش سوزی با نابودی ۲۱۷ هکتاری منابع طبیعی گزارش شده است، اظهار داشت: همکاری دستگاهی به نسبت سال گذشته افزایش یافته و در مهار آتش سوزی های اخیر همکاریها افزایش یافته و نهادها نیز به کمک آمدند.

بهشتی با اشاره به چالش های موجود در مهار آتش سوزیها در برخی از مناطق استان، گفت: علل عمده آتش سوزی های اخیر در کوه های بهمئی به دلیل وجود کوره های زغال گیری متعدد در نوک قله است که به دلیل هم مرز بودن این منطقه با استان خوزستان نیازمند همکاری این استان برای برخورد با تخلفات است.

مدیرکل منابع طبیعی استان خاطرنشان کرد:حفظ امنیت نیروهای اطفای حریق در مناطق هدف ضروری است و در آتش سوزی اخیر ضرب و شتم نیروها توسط سودجویان را شاهد بودیم و طی سال گذشته نیز تیراندازی به طرف نیروهای منابع طبیعی گزارش شد.

وی بر نقش افزایش ظرفیت های فرهنگی در کاهش آتش سوزی ها تاکید کرد و اظهار داشت: شعار نویسی حول محور حفظ منابع طبیعی از جمله هدفگذاری های انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان از خرید تجهیزات دمنده اطفای حریق خبر داد و گفت: شناسایی مناطق بحرانی نیز در استان عملیاتی شده است.