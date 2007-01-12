تکلیف احداث پالایشگاه مازندران باید تا یک ماه آینده مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، استاندار مازندران در جمع مدیران بانک‌ها، مسئولین محیط زیست و پالایشگاه مازندران در محل استانداری با اشاره به حل مشکلات موجود برای احداث پالایشگاه مازندران ،‌ گفت:‌ مسئولین پالایشگاه مازندران باید با توجه ویژه و رعایت قوانین زیست محیطی و توجیه برگشت سرمایه طرح و اشتغال‌زائی این بخش،‌ کار کنند.

ابوطالب شفقت از مسئولین احداث پالایشگاه در مازندران خواست تا با همکاری و تشکیل جلساتی با مسئولین سازمان محیط زیست،بانک‌ها و ادارات مرتبط برای احداث پالایشگاه ،‌ ظرف یک ماه آینده تکلیف عملیاتی شدن احداث پالایشگاه را در استان مازندران مشخص کنند.

همچنین میان الحق مدیرعامل پالایشگاه نفت مازندران هم در این جلسه با اشاره به این که 38 درصد طرح ارزیابی زیست محیطی احداث پالایشگاه مازندران انجام شده است، گفت:‌ تمامی دست اندرکاران احداث پالایشگاه تلاش می کنند که بهره برداری از فرآورده های پالایشگاه با استفاده از مقررات زیست محیطی ومطابق با تکنولوژی های روز دنیا صورت گیرد.

به گفته مدیرعامل پالایشگاه نفت مازندران، درحال حاضر قزاقستان آمادگی خود را برای خرید نفت پالایشگاه مازندران درهنگام بهره برداری اعلام نموده است.

میان الحق تصریح کرد:‌ درصورت راه اندازی و آغاز به کار پالایشگاه مازندران، پیش بینی می شود روزانه 37 هزار بشکه بنزین، 16 هزار بشکه نفت سفید،47 هزار بشکه گازوئیل،183 تن گاز مایع، 17 هزار بشکه مازوت تولید و برای، 1400 نفر به طور مستقیم در استان شغل ایجاد کند.