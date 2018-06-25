الگوی تابستانه بر جو استان بوشهر حاکم شد/ افزایش نسبی دمای هوا

نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده کاهش سرعت وزش باد بر روی دریا و در پی آن کاهش ارتفاع موج دریا است.

وی اضافه کرد: با حاکم شدن الگوی تابستانه بر جو استان و وزش ملایم جریانات گرم و مرطوب جنوبی، انتظار می رود دمای هوا و همچنین رطوبت هوا طی روزهای آینده به طور نسبی افزایش یابد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به وضعیت آب و هوایی استان بوشهر طی ساعات آینده خاطرنشان کرد: در این مدت آسمان استان بوشهر صاف همراه با غبار محلی و مه رقیق صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۳۴ کیلومتر در ساعت است، افزود: ارتفاع موج دریا در استان بوشهر بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.

شفیع‌خدایی ادامه داد: فردا زمان جزر اول دریا در بندر بوشهر ساعت شش دقیقه بامداد، مد اول ساعت هفت و هشت دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۴ و ۴۹ دقیقه و مد دوم دریا ساعت ۲۰ و ۳۶ دقیقه خواهد بود.