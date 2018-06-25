نگاه ویژه دانشگاه آزاد اسلامی به کارآفرینی و ارتباط با صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قربانی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پذیرش دانشجو در ۵۵ رشته مصوب مقطع کارشناسی ارشد در این واحد دانشگاهی گفت: با توجه به برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور، تمام متقاضیان ثبت نام و تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که در آزمون سال ۹۷ شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته اعلام شده اند می توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

وی گفت: با توجه به وجود رشته های خاص و تنوع بالا و همچنین امکانات بی نظیر پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی، انتخاب واحد اهر بعنوان محل تحصیل به داوطلبان توصیه می شود.

وی در ادامه از رشته های مصوب این واحد در گروه انسانی خبر داد و افزود: رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات فارسی ادبیات کودک و نوجوان، آب و هواشناسی آب و هوا شناسی سینوپتیک، ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و آمایش محیط، مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش، زبانشناسی همگانی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق ثبت اسناد و املاک، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، حسابداری، کارآفرینی کسب و کار جدید، مدیریت کسب و کار، سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، مدیریت کسب و کار، عملیات و زنجیره تامین جزو این رشته ها هستتند که داوطلبان دارای شرایط می توانند نسبت به انتخاب این رشته ها اقدام نمایند.

قربانی همچنین از رشته های علوم زمین زمین شناسی اقتصادی، علوم زمین زمین شناسی مهندسی، علوم زمین سنجش از دور زمین شناختی، ژئوفیزیک زلزله شناسی، شیمی شیمی کاربردی، شیمی شیمی آلی، فیتوشیمی، شیمی شیمی دارویی، میکروبیولوژی صنعتی، ژنتیک، بیوشیمی، مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی، مهندسی برق مخابرات سیستم، مهندسی برق سیستمهای قدرت، مهندسی پزشکیـ بیوالکتریک، مهندسی برق کنترل، مهندسی برق مخابرات نوری، مهندسی مکاترونیک، مهندسی شیمی پلیمر، مهندسی شیمی، طراحی فرایند، مهندسی نقشه برداری سنجش از دور، مهندسی عمران، مدیریت منابع آب، مهندسی عمران زلزله، مهندسی عمران سازه، مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی، مهندسی عمران راه و ترابری، مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، مهندسی معدن اکتشاف معدن، مهندسی پزشکی بیومواد، مهندسی کامپیوتر، معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی شیمی بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی بهداشت، ایمنی و محیط زیست( HSE)، طراحی شهری، مهندسی معماری، معماری داخلی، مدیریت پروژه و ساخت بعنوان رشته های مصوب فنی، مهندسی و علوم پایه نام برد.

گفتنی است دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر بعنوان بزرگترین مجتمع آموزش عالی منطقه ارسباران و شمال شرق آذربایجان شرقی با دارا بودن بزرگترین کتابخانه منطقه با بیش از ۵۲۰۰۰ جلد کتاب و بیش از ۸۰ هزار عنوان کتاب الکترونیکی، سایت های اینترنتی متعدد با پهنای باند ۲۰Mbps، مجلات علمی مصوب، سیستم وایرلس، سابقه برگزاری دهها همایش منطقه ای، ملی و بین المللی، مرکز رشد فعال و کارگاهها و آزمایشگاههای پیشرفته، اساتید شاخص، فضای گسترده، پیشینه پژوهشی جزو برترین واحدهای شمالغرب کشور است.