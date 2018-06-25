به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد که بروکسل قصد اعمال تحریم علیه مقامات میانمار به موجب وضعیت مسلمانان روهینگیا را دارد.

بر همین اساس هفت نفر از مقامات نظامی میانمار در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار می گیرند.

بر اساس تحریم های اتحادیه اروپا، دارایی های این افراد مسدود شده و آنها اجازه سفر به کشورهای اروپایی را نخواهند داشت.

ارتش میانمار متهم به همدستی با بومیان این کشور در اعمال خشونت علیه مسلمنان روهینگیا و آزار جنسی کودکان و زنان روهینگیایی است. آمارهای صندوق جمعیت سازمان ملل نشان می دهد بیش از ۱۳ هزار زن مسلمان روهینگیا پس از فرار از خانه هایشان و در جستجوی پناهگاه در معرض خشونت و آزار جنسی قرار گرفته اند.

داده های صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل (یونیسف) حاکیست روزانه نزدیک به ۶۰ نوزاد در اردوگاه های آوارگان و از مادرانی متولد می شوند که پس از آواره شدن هدف آزار جنسی و تجاوز قرار گرفته اند.

گفتنی است اقلیت مسلمان روهینگیا که ساکن استان «راخین» در شمال غرب میانمار هستند؛ ۵ سال گذشته را به همین منوال سپری کرده و مکرر از جانب بودائیان این کشور مورد تهاجم، قتل و تجاوز قرار گرفته اند.

اما اخیرا بهانه میانمار برای آزار سیستماتیک مسلمانان روهینگیا، خلاصی از دست مبارزان مسلمانی است که برای حفاظت از جان خود مجبور به درگیری مسلحانه با نیروهای دولتی شده اند.

نحوه برخورد دولت میانمار با مسلمانان روهینگیا که اغلب مورد شکنجه، قتل و آزار جنسی قرار می گیرند به بزرگترین چالش آنگ سان سوچی رهبر ملی این کشور تبدیل شده که از قرار برنده جایزه صلح نوبل نیز هست!