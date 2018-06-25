۵۰ برنامه پیشگیری ازوقوع جرم امسال درکردستان اجرا خواهد شد

به گزارش خبرنگارمهر، رضا اعظمی امروز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت هفته قوه قضائیه و باحضور رییس کل دادگستری استان برگزارشد، گفت: برای سال جاری ۵۴ برنامه مهم و پروژه ملی به ما ابلاغ شده که باید اجرایی کنیم.

وی عنوان کرد: فعال کردن شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که مصوبات آن لازم الاجرا است، پیگیری ایجاد مراکز مشاوره قبل از ازدواج و پیگیری اجرای پروژه ملی نماد، اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان ها، بهره برداری از سامانه پیشگیری از سرقت خودروها و پیشگیری از رشد حاشیه نشینی از جمله مهمترین برنامه های ابلاغ شده به ما در سال جاری است.

وی تعداد برنامه های اجرا شده توسط این معاونت در سال گذشته را ۴۶ برنامه ذکر کرد و اظهارداشت: به طور ۱۰۰ درصدی این برنامه ها در طول سال گذشته اجرایی شدند و علاوه بر آن ۱۴ برنامه مهم و فوق العاده هم در ماه های پایانی سال ۹۶ در راستای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی انجام شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان اضافه کرد: با توجه به اینکه خشونت وضرب و جرح از عناوین مهم مجرمانه در استان است به منظور کاهش آن برنامه ها واقداماتی در سال گذشته انجام شد.

اعظمی با اشاره به اینکه در سطح استان محاکم ویژه رسیدگی به جرائم اطفال مجهز به مشاور شدند، افزود: چندین کارگاه ارتقای مهارت و سبک زندگی ایرانی اسلامی در سطح استان برگزار شد.

وی از دیگر برنامه های سال گذشته را راه اندازی مراکز طرح مهر، برگزاری ۱۰ کارگاه بازاجتماعی نمون زندانیان و کارگاه مهارت اجتماعی مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی خواند و گفت: همکاری در اجرای طرح ملی نماد(نظام مراقبت دانش آموزی) که به طور پایلوت در هشت استان کشور از جمله کردستان آغاز شده، داشته ایم.

وی ادامه داد: علاوه بر معاونت اجتماعی دادگستری استان ۹ ارگان ونهاد دیگر هم دراجرای طرح مذکور همکاری دارند و تاکنون در ۶ مدرسه سنندج وکامیاران به طور آزمایشی به اجرا درآمده است.