کره شمالی برای بهبود رابطه با ژاپن شرط گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رسانه ملی کره شمالی امروز دوشنبه اعلام کرد مادامیکه توکیو دست از خصومت‌ورزی برنداشته و رزمایش‌های گسترده‌ای را که با هدف تقویت آمادگی نظامی انجام می‌دهد، متوقف نکند؛ پیونگ یانگ به روند خود مبنی بر نادیده گرفتن درخواست‌های ژاپن ادامه می‌دهد.

گفتنی است ژاپن چشم‌انتظار برقراری نشستی میان شینزو آبه نخست وزیر این کشور و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی است حال‌آنکه هنوز زمان مشخصی برای این دیدار در نظر گرفته نشده است.

در همین راستا، رسانه ملی کره شمالی اعلام کرد: چنانچه ژاپن در بلندپروازی‌های خود درباره صلح و امنیت تجدیدنظر نکند، عاقبتی که در انتظارش است، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

این رسانه افزود: ژاپن باید سیاست خصمانه‌ای که در قبال پیونگ‌یانگ اتخاذ کرده رها کرده و صداقت خود در راستای حصول صلح را اثبات کند.

از جمله موضوعات مورد اختلاف میان طرفین، اقدام پیونگ‌یانگ به ربودن ۱۳ تبعه ژاپنی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی است که از این میان ۵ نفر به ژاپن مسترد شدند و اکنون آبه می‌گوید تا بازگشت سایرین دست از اعمال فشار علیه کره شمالی برنمی دارد.