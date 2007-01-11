مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

البرادعی : پرونده هسته ای ایران باید از راه گفتگو حل شود

دکتر جاسبی : تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ، بدون اطلاع هیات موسس وجاهت قانونی ندارد

معاون سازمان سنجش خبر داد: تمدید مهلت ثبت نام آزمون دانشگاه علمی کاربردی



آینده نو :

تغییر استراتژی علیه ایران ، مورد هجوم " قدرت نرم " هستیم ، نه " قدرت سخت "

عدم استقبال مردم از ثبت نام برای تلفن همراه ، قیمت سیم کارت تا مرز قیمت ثبت نام کاهش یافت

رئیس جمهور : افزایش قیمت ها تا یک سال آینده مهار می شود



اعتماد:

شاهدان عینی در گفت و گو با خبرنگاران اعتماد گزارش دادند، ابهامات انفجار کرمان

با کاهش بودجه وزارت علوم ، فعالیت های عمرانی دانشگاه ها متوقف می شود

با کاهش 96 درصدی ارزش معاملات ، شاخص بورس دوباره چهار رقمی شد



اعتماد ملی :

وزیرکشور با تشریح ویژگی های لایحه بودجه اعلام کرد: افزایش حداقلی حقوق و دستمزد در سال 86

هشتمین بانک اروپایی با ایران قطع ارتباط کرد

نفت ایران 52 دلار شد، شیب تند کاهش قیمت نفت



ایران :

دکتر محمد سعیدی معاون برنامه ریزی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: سانتریفیوژها دیگر نخواهند ایستاد

در گفت و گوی " ایران

با نمایندگان مطرح شد، مجلس موافق سهمیه بندی بنزین است

وزیر رفاه و تامین اجتماعی : 4/2 میلیون بازنشسته سهام عدالت می گیرند



ابرار:

شهرام جزایری: با فروش بستنی و قالی 50 میلیون دلار ارز وارد کشور کردم

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی : منتظریم رئیس جمهور صاحبان ثروت های نامشروع را معرفی کند

ضمن توافق برای مقابله با تهدید اشاعه هسته ای تهران و پیونگ یانگ ، بلر و آبه ، خواستار توقف غنی سازی در ایران شدند



ابتکار:

باهنر از اجرای نظام هماهنگ پرداخت خبر داد: تغییرات بنیادین در حقوق کارمندان دولت

در سومین جلسه دادگاه ، جزایری: به برائت امیدوارم

صدای انفجار مهیب در دو استان ، رادارها چیزی نشان ندادند



اسرار:

پیامدهای تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 86

هشدار ! موج سوم ایدز در راه است

سهمیه کالای هیات های عزاداری داده شده است



پول:

بار دیگر چهار رقمی شد، شتاب افت شاخص ها در بورس تهران

وزیر کشور : بودجه آخر دی به مجلس می رود

عضو هیات منتخبان کمیسیون صنایع مجلس : بانک مرکزی درباره بانک پارسیان جانب انصاف را رعایت نکرده است



تهران امروز:

سومین نمایشگاه پوشش اسلامی امروز به پایان می رسد، گرایش دختران ایرانی به چادرهای جدید

شناسایی 62 کانون مشکوک به آنفلوآنزای مرغی درکرمانشاه

در نخستین روز از همایش مهندسی فرهنگی عنوان شد، راه فرهنگی با ابراز غیر فرهنگی گشوده نمی شود

جام جم:

بازتاب گزارش " جام جم " در جامعه ، انرژی درمانی یا سو استفاده از اعتقادات مردم

استراتژی جدید اصلاح طلبان ؛ خداحافظی همیشگی با افراطی گری

رئیس جمهور : آموزش و پرورش ، کانون اصلی خلاقیت است



جوان:

به دلیل مسائل زیست محیطی و ترافیک ، تهرانی ها فقط 5 سال مهلت دارند

فرمانده پلیس راه خبر داد: محرومیت موقت یا دایم جریمه رانندگان پر مخاطره جاده ها

وزیر رفاه و تامین اجتماعی خبر داد: تمام بازنشستگان سال آینده سهام عدالت می گیرند



جمهوری اسلامی:

آیت الله سیستانی : سلاح فقط باید در کنترل و انحصار دولت عراق باشد

رئیس جمهور در جلسه هیات وزیران : دولت تا یکسال آینده نوسانات تند افزایش قیمتها را کنترل می کند

سید محسن حکیم مشاور سیاسی رئیس ائتلاف یکپارچه عراق در گفت و گو اختصاصی با روزنامه جمهوری اسلامی : اعدام صدام نشانه قدرت و استقلال دولت عراق بود



خراسان :

دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران : 109 هزار خودرو با قطعه معیوب به مرم عرضه شده است

در نخستین همایش ملی مهندسی فرهنگی صورت گرفت، دعوت رئیس جمهور از اندیشمندان برای مشارکت در مهندسی فرهنگی کشور

جاسبی: تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد بدون اطلاع هیئت موسس فاقد وجاهت قانونی است



حیات نو:

البرادعی بار دیگر تکرار کرد: مسئله هسته ای ایران از طریق گفت و گو حل می شود

به رغم انتقاد سیستم بانکی و مجلسیان ، دولت ساعت کار بانک ها را تغییر نمی دهد

رئیس اتاق ایران خبر داد: صادرات غیر نفتی 50 میلیارد دلاری در 5 سال آینده



خبر:

شهردار تهران خبر داد: تمام اتوبوس ها در آینده خصوصی می شوند

از سال آینده محقق می شود؛ تمام بازنشستگان ، مشمول دریافت سهام عدالت

دبیرانجمن سیمان خبر داد: کاهش 15 درصدی تولید سیمان به دلیل قطع گاز



دنیای اقتصاد:

جابجایی بزرگ 126 میلیارد تومانی ، نخستین معامله سهام عدالت در بورس

" دنیای اقتصاد" بررسی می کند، سقوط آزاد فلزات در بورس لندن

فردا آغاز می شود، سفر دوره ای رئیس جمهور به سه کشور آمریکای جنوبی



سرمایه:

رئیس جمهور: افزایش قیمت ها به دولت جدید ارث رسیده است

باهدف مبارزه با قاچاق سوخت اجرا شد، جیره بندی بنزین و گازوییل درمناطق مرزی

همزمان با آماده سازی لایحه بودجه 86 مطرح شد، نوسان قیمت نفت و کمبود زمان بررسی ؛ دغدغه های مجلس



سیاست روز:

ارزیابی کارشناسان اقتصادی از روند تدوین بودجه ؛ اتکا به در آمد نفت " پاشنه آشیل" بودجه 86 کل کشور

توافق آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان ناکام ماند؛ افشار عملیات مخفیانه سیا علیه حزب الله

در " همایش ملی مهندس فرهنگی " عنوان شد؛ فرهنگ ، شاکله حوزه های دیگر جامعه را مشخص می کند



صدای عدالت:

رئیس دموکرات های آمریکا خبر داد: رای مثبت دموکرات ها به پیشنهاد بوش

احمدی نژاد : نوسانات تند را در سال آینده مهار می کنیم

ریاست مرکز تجارت جهانی ایران : نفت اهرم قابل اتکا برای دولت نیست



عصر اقتصاد:

از سوی مسوولان عالی قضایی؛ لایحه حمایت از خانواده به تصویب رسید

رئیس جمهور: نوسانات تند قیمت ها را مهار می کنیم

خاموشی : گرانی مهارشدنی است وزارتخانه ها ناتوانند



کاروکارگر:

به رغم ضعف دولت در کنترل قیمت ها، وزیر کشور : افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه سال 86 حداقلی است

در نخستین نمایش ملی مهندسی فرهنگی مطرح شد، دعوت احمدی نژاد از اندیشمندان برای ترویج و تقویت فرهنگ انتظار

اعتراض سفارت ایران به شبکه بی بی سی درباره جعل هویت ابوعلی سینا



کارگزاران:

رئیس اتاق بازرگانی : نرخ تورم اعلام شده واقعی نیست

محمد رضا تاجیک: قدرت نرم با وجود اقتدار کارآمد است

مجلس به رئیس جمهوری گزارش داد: بی عدالتی بانک مرکزی در برخورد با بانک پارسیان



کیهان:

با تایید شورای نگهبان ، بانک ها قبل از ادارات کار خود را آغاز می کنند

انفجار مشکوک و مهیب در کوه های کرمان

جلسه اضطراری اوپک در پی کاهش قیمت نفت



همبستگی:

در آستانه هفته هوای پاک اعلام شد: آلودگی هوا عامل سردر در روزانه 300 هزار ایرانی

مدیر عامل بانک ملت : بانک ملت نقش پیشگام در توسعه حوزه انرژی و صنایع فلزی دارد

انتقاد خوش چهره از تعلل دولت در ارایه بودجه سال 86 به مجلس



همشهری:

رئیس جمهوری : نوسان قیمت ها را تا یک سال آینده مهار می کنیم

هشدار وزارت بهداشت: موج جدید ایدز در راه است

آمریکا 20 هزار نیروی نظامی دیگر به عراق می فرستد



هدف واقتصاد:

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: تا یک سال آینده ، نوسان تند قیمت ها را مهار می کنیم

کردبچه : تدوین بودجه را من به تنهایی انجام نمی دهیم

شاخص باز هم 4 رقمی شد