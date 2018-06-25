هوای اصفهان در وضعیت سالم است/شاخص کیفی ۵۹

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا ساعات پایانی روز گذشته هوای اصفهان به وضعیت سبز رسید، اظهار داشت: امروز نیز هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر با میانگین شاخص کیفی ۵۹ در وضعیت سالم گزارش شده است.

وی با بیان اینکه میزان آلاینده‌ها در هوای اصفهان از روز گذشته تاکنون افزایش داشته است، ابراز داشت: شاخص کیفی آلایندگی در تمام ایستگاه‌های سنجش نقاط مختلف اصفهان در وضعیت سالم ثبت شده است، هوای اصفهان در میدان احمدآباد با شاخص کیفی ۵۱، بزرگراه خرازی ۵۵، خیابان دانشگاه ۶۵، چهارباغ خواجو ۷۱ و استانداری ۵۷ در وضعیت سالم ثبت شده و در رودکی و پروین نیز در وضعیت زرد است.

کیفیت هوا در شهرستان‌های استان سالم است

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه کیفیت هوا در شهرستان‌های استان اصفهان نیز در وضعیت سالم گزارش شده است، ادامه داد: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز، کیفیت هوا در نجف‌آباد با میانگین شاخص سنجش آلودگی ۹۰، سجزی ۸۸، مبارکه ۶۳ و شاهین شهر ۶۳ سالم و در خمینی شهر و کاشان نیز در وضعیت زرد است.

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.