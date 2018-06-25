  1. جامعه
  2. محیط زیست
۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۹

برگزاری دوره آموزشی آمایش سرزمین برای ۷۰ کارشناس محیط زیست

برگزاری دوره آموزشی آمایش سرزمین برای ۷۰ کارشناس محیط زیست

دوره آموزشی آمایش سرزمین ویژه رؤسای اداره ها و کارشناسان محیط زیست انسانی اداره های کل حفاظت محیط زیست سراسر کشور در شهر اراک در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، سرپرست دفتر آموزش محیط زیست در این خصوص گفت: دوره آموزشی «آمایش سرزمین»  در راستای برنامه های دفتر آموزش محیط زیست سازمان، مطابق با نیازهای آموزشی کارشناسان با هدف کسب مهارت و ارتقای دانش کارشناسان به همت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در شهر اراک در حال برگزاری است.

ابوالقاسم موسوی افزود: در این دوره آموزشی، فرزام پور اصغر و حمید جلال‌وندی سرفصل های مربوطه را تدریس می کنند.

رضا میرازیی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در افتتاحیه این دوره آموزشی با اشاره به جایگاه و اهمیت آمایش سرزمین گفت: اگر به مفهوم کلی آمایش سرزمین که معطوف به استفاده درست از قابلیت های سرزمین، سازماندهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی برای تحقق آینده مطلوب است توجه کنیم، به اهمیت آن بیشتر پی می بریم.

میرزایی اظهار کرد: در دوره آموزشی فوق مباحثی پیرامون ارزیابی توان اکولوژِیک، مراحل برنامه ریزی آمایش سرزمین، سازمان فضایی ایران، ارزیابی تناسب سرزمین و ارزیابی استراتژیک و مکان یابی و ضوابط استقرار مبتنی بر آمایش سرزمین ارائه می شود.

در ابتدای این دوره آموزشی سعید فرخی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و برنامه ریزی استانداری مرکزی و حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در خصوص ضرورت و اهمیت آمایش سرزمین سخنرانی کردند.

این دوره به مدت دو روز با حضور ۷۰ نفر از کارشناسان محیط زیست سراسر کشور برگزار می شود.

کد مطلب 4330363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها