کشف انواع مواد مخدر در استان مرکزی امسال ۲۲درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله شاه محمدی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در اراک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی دو ماهه سال جاری ۸۰۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر توسط تمامی دستگاه های مقابله ای در استان مرکزی کشف شده، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۶۰۰ کیلو گرم بوده به میزان ۲۲درصد افزایش نشان می دهد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی افزود: هر ساله پنجم تیر ماه مصادف با ۲۶ ژوئن سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر است و امروز جلسه فوق العاده به همین مناسبت به ریاست استاندار مرکزی در اراک تشکیل شد.

وی با اشاره اینکه در این هفته بیش از ۱۵۲ برنامه در استان توسط فرمانداری ها و ادارات استان برگزار می شود، بیان داشت: در این جلسه در راستای بهینه سازی مرکز ماده ۱۶ (مرکز درمان اعتیاد معتادان متجاهر) مصوب شد در اسرع وقت از سوی شهرداری اراک مکان مناسب در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار داده شود.

شاه محمدی خاطرنشان ساخت: همچنین در این نشست قرار شد که فرمانداران ۱۲ شهرستان استان و روسای ادارات استان براساس شیوه نامه ای که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شده و در اختیار دارند، با برش شهرستانی برنامه ها را در این هفته عملیاتی کنند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی تصریح کرد: همچنین براساس تاکید استاندار مقرر شدن از این به بعد جلسات شورای هماهنگی بیشتر رنگ کارشناسی و علمی به خود بگیرد، یعنی تصمیماتی که در سنوات گذشته به صورت سنتی انجام شده، به سمت و سوی دانشگاه ها سوق داده شود و از نقطه نظرات افراد علمی و دانشگاهیان استفاده شود.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر است موضوعات در اتاق های فکر مورد بررسی قرار گیرد و طرح های مربوطه با توجه به موقعیت، وضعیت و نرخ شیوع اعتیاد در استان، در جلسات مطرح و پس از تصویب به ستاد اعلام شود.