تونل کبیرکوه ظرفیت های اقتصادی جنوب ایلام را شکوفا می کند

به گزرش خبرنگار مهر، احمد کرمی روز دوشنبه در جریان بازدید از پروژه های عمرانی و راهسازی شهرستان دره شهر اظهار داشت: پارسال ۵۰ میلیارد ریال به این پروژه تزریق شد و امسال نیز ۸۰ میلیارد ریال دیگر به تونل کبیر کوه تخصیص یافته است.

وی تاکید کرد: احداث این تونل از مطالبات مردم و پروژه های اولویت دار استان است زیرا می تواند به خارج شدن استان از بن بست جغرافیایی و ایجاد ظرفیت های اقتصادی کمک کند.

معاون استاندار ایلام تعامل کارفرما و پیمانکار را موجب شتاب در اجرای پروژه ها دانست و یادآور شد: صورت وضعیت پیمانکاران به سرعت بررسی و اعتبارات در صورت وجود به سرعت پرداخت شود.

وی اضافه کرد: تونل کبیرکوه هم اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از سمت آبدانان نیز بیش از سه هزار متر و از سمت دره شهر نیز یک هزار و ۱۰۰ متر حفاری شده است.

کرمی از ۴ بانده کردن جاده ورودی دره شهر و واریانت وحدت آباد و پروژه عظیم جاده دره شهر به آبدانان به طول ۱۷ کیلومتر که بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ متر تونل دارد، نیز بازدید کرد.