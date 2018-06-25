برنامه ریزی برای باز آفرینی ۱۳۳۴ محله در شهرهای مختلف کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عشایری ظهر دوشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری پایدار خراسان رضوی اظهار کرد: رویکرد ما در اجرای طرح بازآفرینی حمایت از بخش خصوصی برای ورود به محلات است و در پرداخت تسهیلات به سازندگان در کلان شهرها ومراکز استانها ۵۰۰ میلیون ریال وام دو ساله با سود دوره مشارکت ۹ درصد و سایر شهرها ۴۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این راستا دولت، شهرداری ها و بخش خصوصی در مورد ارتقای خدمات زیربنایی و روبنایی ،نوسازی و مقاوم سازی مسکن، توان افزایی اقتصادی و اجتماعی ساکنان محله ها با محوریت مردم نقش خود را ایفا خواهند کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:دولت ۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار با کمک شهرداری ها و بخش خصوصی که تامین عمده آن با بخش خصوصی است برای این مهم در نظر گرفته و تا سال ۱۴۰۰ باید یک هزار و ۳۳۴ محله در ۵۴۳ شهر با جمعیت ۱۰ میلیون نفر در زیرمجموعه طرح بازآفرینی قرار بگیرند.

وی ادامه داد: همچنین وام ودیعه مسکن به کسانی که زمین خود را برای ساخت در اختیار سازندگان قرار دهند ۲۰۰ میلیون ریال در مراکز استانها و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها و برای زوج های جوان نیز ۶۰۰ میلیون ریال در شهرها و ۸۰۰ میلیون ریال با سود شش درصد در تهران پرداخت می شود.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت:تا پایان برنامه ششم توسعه باید نیمی از محله های هدف طرح بازآفرینی شهری تحت پوشش قرار بگیرند که اجرای این طرح ۶۶ هزار هکتار از زمینهای شهری، ۲۰ درصد مساحت شهری و ۳۰ درصد جمعیت شهرهای کشور را در بر می گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری پایدار آغاز شده و در این طرح پروژه محوری به محله محوری با هدف بازآفرینی محلات تبدیل شد و یارانه مشخص شده به جای اینکه مستقیم به جریان مسکن وارد شود که موجب سوادگری می شد ، به متقاضی مسکن داده می شود .