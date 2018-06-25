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۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۵

طی روز دوشنبه رقم خورد؛

معامله بیش از ۳۱۹ هزار تن انواع کالا در بورس کالا

معامله بیش از ۳۱۹ هزار تن انواع کالا در بورس کالا

تالارهای مختلف بورس کالای ایران در روز دوشنبه میزبان دادوستد ۳۱۹ هزار و ۴۹۶ تن انواع کالا بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، طی روز دوشنبه (۴ تیرماه) و در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی ۲۰ هزار و ۸۰۷ تن مواد پلیمری، ۵۰ تن گوگرد، یک هزار تن لوب کات و ۲۸ هزار تن وکیوم باتوم معامله شد.

شایان ذکر است ۳هزار و ۳۰۰ تن قیر و ۱۰ هزار تن گوگرد نیز در تالار صادراتی بورس کالای ایران به فروش رسید.

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد معامله ۲۰ هزار تن تختال C و ۱۲ تن کنسانتره فلزات گرانبها بود.

علاوه بر این معامله ۲۲۵ هزار و ۸۷۷ تن انواع ورق گرم و سرد Bو گالوانیزه G و قلع اندود نیز در سیستم معاملات مچینک این تالار به ثبت رسید.

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران هم در این روز معامله یک هزار و ۶۰۰ تن شکر، یک هزار تن روغن خام سویا، ۱۰۰ کیلوگرم زعفران، ۲۰۰ تن کلزا و ۷ هزار و ۶۰۰ تن گندم خوراکی را تجربه کرد.

کد مطلب 4330507

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