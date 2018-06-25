معامله بیش از ۳۱۹ هزار تن انواع کالا در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، طی روز دوشنبه (۴ تیرماه) و در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی ۲۰ هزار و ۸۰۷ تن مواد پلیمری، ۵۰ تن گوگرد، یک هزار تن لوب کات و ۲۸ هزار تن وکیوم باتوم معامله شد.

شایان ذکر است ۳هزار و ۳۰۰ تن قیر و ۱۰ هزار تن گوگرد نیز در تالار صادراتی بورس کالای ایران به فروش رسید.

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد معامله ۲۰ هزار تن تختال C و ۱۲ تن کنسانتره فلزات گرانبها بود.

علاوه بر این معامله ۲۲۵ هزار و ۸۷۷ تن انواع ورق گرم و سرد Bو گالوانیزه G و قلع اندود نیز در سیستم معاملات مچینک این تالار به ثبت رسید.

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران هم در این روز معامله یک هزار و ۶۰۰ تن شکر، یک هزار تن روغن خام سویا، ۱۰۰ کیلوگرم زعفران، ۲۰۰ تن کلزا و ۷ هزار و ۶۰۰ تن گندم خوراکی را تجربه کرد.