به گزارش خبرنگار مهر، محمد امامی امین که ظهر دوشنبه برای بازدید از چند طرح آبیاری نوین به «شریف آباد» سفر کرده بود، طی سخنانی در جمع تعدادی از خبرنگاران گفت: کشور ما اقلیمی خشک و کم آب دارد و برای جلوگیری از ایجاد مشکل در حال حاضر و نیز برای نسل اینده بایستی به مدیریت منابع آبی بپردازیم.

وی ضمن تاکید برای تبدیل کشت «غرق آبی» به کشت با آبیاری تحت فشار، اضافه کرد: دولت برای این تبدیل به ازای هر هکتار ۱۰۰ میلیون کمک بلاعوض پرداخت خواهد کرد، چرا که بحث آبیاری نوین در شرایط فعلی اهمیت فزاینده ای دارد و مورد تاکید استانداری تهران است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در خصوص توسعه و اشتغال در روستاهای استان تهران نیز گفت: برای این امر تسهیلات خوبی در جهت اشتغال زایی در روستاها اعطا می شود.

امامی امین با بیان این که رتبه استان تهران در کشت گلخانه ای در کشور اول است، گفت: ۳۰۰۰ هکتار از اراضی استان تهران زیر کشت گلخانه ای است، که باید با حمایت از کشاورزان در جهت توانمندسازی این عزیزان و اصلاح شیوه های آبیاری در اراضی کشاورزی گام برداریم.

وی گفت: ۸ درصد از جمعیت استان تهران، یعنی حدود ۸۰۰ هزار نفر در روستاهای این استان زندگی کرده و این افراد سالیانه ۶ تن محصولات کشاورزی تولید می کنند، و باید با اجرای سیاست های صحیح علاوه بر ارائه خدمات مناسب به این جمعیت، در جهت ترغیب جمعیت شهری برای زندگی در روستاها موثر باشیم.

وی با بیان این که می توان با حمایت از محصولات کشاورزی زمینه رشد و بالندگی بیش از پیش کشور را فراهم کرد، گفت: کشاورزی نقش اساسی در اشتغال زایی در روستاها دارد.