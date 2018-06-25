برنامه های هفته افشای حقوق بشر آمریکایی در کرمان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی اظهار داشت: حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی از موضوعات مورد تعامل در هر جامعی است.

وی ادامه داد: در جوامع مختلف هر کدام با نگاه های متفاوت و بعضا با در نظر گرفتن منافع آن جامعه یا کشور تعریفی از حفظ حقوق بشر دارند به ویژه مدعیان دروغین حفظ حقوق بشر در دنیا از جمله استکبار جهانی و به ویژه آمریکای جنایتکار که خود را مدعی حقوق بشر و به عنوان صاحب این مقوله می داند با نگاهی متفاوت از آنچه که باید باشد و تعریف شده، عمل می کند.

صدفی تصریح کرد: خانواده های شهدای هفتم تیر در تاریخ ششم تیرماه ۹۴ دیداری با مقام معظم رهبری داشتند که در آنجا مقام معظم رهبری به تبیین حقوق بشر آمریکایی و حفظ حقوق بشر با بهره گیری از آموزه های دینی و اعتقادی و اسلامی پرداختند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: معظم له در زمینه حقوق بشر آمریکایی و ادعاهای دنیای استکبار ایشان به برخی از جنایت ها و توطئه ها پرداختند.

وی گفت: از قبل از انقلاب شاهد جنایت ها و کشتار بی رحمانه مردم، آزادی خواهان، عدالت خواهان به ویژه جوانان مظلوم آزادی خواه در کشورهای اسلامی و دیگر کشورهای آزادی خواه بوده ایم.

صدفی بیان کرد: تشکیل ساواک در زمان پهلوی، ایجاد شکنجه گاه های مختلف، لایحه کاپیتولاسیون، حمایت از محمدرضا پهلوی و رضاخان و مقابله با عدالت خواهان و مبارزان در دوران شکل گیری انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب بحث ایجاد اختلاف در بین اقوام مختلف، اختلاف بین مذاهب، اختلاف بین مردم و مسئولان، ترورهای که از اول انقلاب صورت گرفت و ... از سوی آمریکا و استکبار انجام شده است.

وی افزود: ترور چهره هایی از ارکان اصلی انقلاب و نظام، کودتای نافرجام نوژه، تحمیل جنگ علیه ایران و حمایت آمریکا از رژیم بعث عراق و بمباران های شیمیایی و ...از توطئه های آمریکا و استکبار علیه کشور ما است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان تاکید کرد: در سال گذشته بیش از ۱۲۰ نمونه تحت عنوان جنایات آمریکا فقط نسبت به ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی به چاپ رسیده و امسال هم در حال چاپ است.

صدفی گفت: رهبر معظم انقلاب ابراز امیدواری کردند که یک هفته تحت عنوان هفته حقوق بشر امریکایی نامگذاری شود و در آن هفته به تبیین جنایات آمریکا و دنیای استکبار پرداخته شود. گرچه تاکید داشتند باید در طول سال بحث بصیرت افزایی و دشمن شناسی به ویژه برای جوانان داشته باشیم و در طول تاریخ ثبت شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند «کسانی که امروز سعی می کنند از این هیولا (آمریکا) چهره موجهی معرفی کنند، اینها دارند خیانت می کنند».

صدفی بیان داشت: بعد از فرمایش مقام معظم رهبری در سال ۹۴، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از سال ۹۵ تاریخ ۶ تا ۱۲ تیرماه را به عنوان هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری کرد زیرا ترور نافرجام مقام معظم رهبری در ششم تیرماه سال ۶۰ در مسجد ابوذر تهران رخ داده بود.

وی ابراز داشت: از تاریخ ششم تا دوازدهم تیرماه شاهد جنایت های پشت سرهم در سنوات مختلف بوده ایم از جمله حوادثی مانند هفتم تیرماه بمب گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام و انقلاب، بمباران شیمیایی سردشت، ۱۱ تیرماه ترور امام جمعه یزد، ۱۲ تیرماه سال ۶۷ شلیک ناو آمریکایی به هواپیمای ایرباس و شهادت ۲۹۰ نفر و... نمادی از جنایت های آمریکا و استکبار جهانی علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی است.

رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان بیان کرد: ویژه برنامه شهادت شهید بهشتی با عنوان «یاد یاران» ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه هفتم تیرماه در مسجد قائم شهر کرمان با سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ محمدباقر فرزانه دبیر شورای عالی حوزه های علمیه مشهد و از دوستان شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

صدفی با اشاره به اینکه یادواره شهدای ترور صبح جمعه هشتم تیرماه همزمان با قرائت دعای ندبه در مسجد صاحب الزمان (عج) کرمان برگزار خواهد شد، ادامه داد: میزگرد حقوق بشر امریکایی در سالن اجتماعات بسیج، چهارراه فیروزه ساعت ۱۰ صبح هفتم تیرماه برگزار می شود.