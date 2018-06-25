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۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۲

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان:

۶۷ اثر جشنواره رضوی سمنان به مرحله کشوری راه یافت

۶۷ اثر جشنواره رضوی سمنان به مرحله کشوری راه یافت

سمنان - مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان بابیان اینکه ۳۳۴ اثر از جشنواره رضوی به دبیرخانه استانی ارسال‌شده است، گفت: از این تعداد ۶۷ اثر بعد از داوری و ارزیابی به مرحله کشوری راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمال عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از پایان یافت داوری شانزدهمین جشنواره رضوی خبر داد و ابراز داشت: در این دوره از بین ۳۳۴ اثر ارسالی به دبیرخانه استانی ۶۷ اثر پس از داوری و ارزیابی نهایی به تهران فرستاده‌شده است.

وی بابیان اینکه آثار ارسالی در سه رده سنی هشت‌تا ۱۰ سال، ۱۱ تا ۱۳ سال و ۱۴ تا ۱۸ سال مورد ارزیابی قرارگرفته است، افزود: مرحله نخست ارزیابی توسط مدیران کانون صورت گرفت و پس از تائید آن‌ها به دبیرخانه استانی جشنواره، با در نظر گرفتن نوع اثر و گروه سنی داوری آثار منتخب به مرحله کشوری راه یافتند.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان بابیان اینکه یک هزار و ۳۱۴ کودک و نوجوان در جشنواره شانزدهم، مشارکت داشتند، ابراز داشت: علیرغم اینکه امسال این جشنواره با تأخیر توأم بود و مدارس نیز در زمان آغاز آن تعطیل‌شده است اما خوشبختانه بااطلاع رسانی گسترده شاهد حضور چشمگیر اعضای کانون در این جشنواره هستیم.

جمال بابیان اینکه جشنواره رضوی باهدف ترویج معارف و آشنایی با امام رضا (ع) همه‌ساله برگزار می‌شود، تصریح کرد: این جشنواره می‌کوشد تا سبک زندگی ایرانی-اسلامی را در بین خانواده‌ها توسعه و از سوی دیگر جوانان را به سمت سیره اخلاقی نیکو سوق دهد.

وی افزود: امیدواریم این جشنواره بهانه‌ای برای مطالعه بیشتر نسل جدید در مفاهیم فرهنگی و معارف رضوی باشد تا با بهره‌گیری از این آموزه‌ها بتوان نسبت به توسعه سبک زندگی اسلامی قدم مؤثر برداشت.

کد مطلب 4330535

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