۶۷ اثر جشنواره رضوی سمنان به مرحله کشوری راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمال عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از پایان یافت داوری شانزدهمین جشنواره رضوی خبر داد و ابراز داشت: در این دوره از بین ۳۳۴ اثر ارسالی به دبیرخانه استانی ۶۷ اثر پس از داوری و ارزیابی نهایی به تهران فرستادهشده است.
وی بابیان اینکه آثار ارسالی در سه رده سنی هشتتا ۱۰ سال، ۱۱ تا ۱۳ سال و ۱۴ تا ۱۸ سال مورد ارزیابی قرارگرفته است، افزود: مرحله نخست ارزیابی توسط مدیران کانون صورت گرفت و پس از تائید آنها به دبیرخانه استانی جشنواره، با در نظر گرفتن نوع اثر و گروه سنی داوری آثار منتخب به مرحله کشوری راه یافتند.
مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان بابیان اینکه یک هزار و ۳۱۴ کودک و نوجوان در جشنواره شانزدهم، مشارکت داشتند، ابراز داشت: علیرغم اینکه امسال این جشنواره با تأخیر توأم بود و مدارس نیز در زمان آغاز آن تعطیلشده است اما خوشبختانه بااطلاع رسانی گسترده شاهد حضور چشمگیر اعضای کانون در این جشنواره هستیم.
جمال بابیان اینکه جشنواره رضوی باهدف ترویج معارف و آشنایی با امام رضا (ع) همهساله برگزار میشود، تصریح کرد: این جشنواره میکوشد تا سبک زندگی ایرانی-اسلامی را در بین خانوادهها توسعه و از سوی دیگر جوانان را به سمت سیره اخلاقی نیکو سوق دهد.
وی افزود: امیدواریم این جشنواره بهانهای برای مطالعه بیشتر نسل جدید در مفاهیم فرهنگی و معارف رضوی باشد تا با بهرهگیری از این آموزهها بتوان نسبت به توسعه سبک زندگی اسلامی قدم مؤثر برداشت.
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