«مشکل بزرگ» اولین جلسه تمرین استقلال از دید شفر

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران امروز تمرینات پیش فصل خود را آغاز کردند و وینفرد شفر با حضور در تمرین شخصا از اولین جلسه بر تمرینات و نحوه اجرای آن نظارت کرد. شفر امروز در گفتگو با خبرنگاران از ضبط گذرنامه‌اش در فرودگاه بسیار عصبی بود و گلایه هایش را مطرح کرد. کیفیت زمین چمن ورزشگاه نوبنیاد هم دیگر مسئله ای بود که انتقاد شفر را در پی داشت.

یکی دیگر از مشکلات اولین جلسه تمرین آبی پوشان غیبت کادر پزشکی بود. شفر که به ادامه همکاری با دکتر نوروزی علاقه مند است، از غیبت کادر پزشکی در تمرین امروز گلایه و از آن به عنوان «مشکل بزرگ» یاد کرد.