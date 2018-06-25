تلاش ها برای یافتن آخرین جسد جانباخته سیل رودسر ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی وارسته ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از مناطق سیل زده در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طی روزهای گذشته اقدامات خوبی از سوی دستگاه های خدماتی و امدادی برای امدارسانی به سیل زدگان صورت گرفته است.

وی با اشاره به مفقود شدن چهار نفر در سیل اخیر در این شهرستان، افزود: ازهمان روزهای ابتدایی برای پیدا کردن اجساد نیروهای هلال احمر، سگ های زنده یاب، بالگرد، نیروهای مردمی و سپاه پاسداران در منطقه مستقر شدند.

سرپرست فرمانداری رودسر گفت: با تلاش های صورت گرفته تاکنون جسد سه نفر از مفقود شدگان سیل کاکرود پیدا شده و تلاش ها برای یافتن نفر چهارم که یک کودک دو ساله است ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ۵ تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر در منطقه سیل زده اشکور رحیم آباد مستقر هستند، تصریح کرد: براثر جاری شدن سیل هفته گذشته در منطقه اشکورات رودسر راه ارتباطی بیش از ۷۰ روستا قطع شده که در تلاش هستیم تا راه ارتباطی جایگزین برای خدمات رسانی در نظر گرفته شود.

وارسته با بیان اینکه براساس برآوردهای انجام شده سیل اخیر۱۵ میلیارد تومان به منطقه خسارت وارده کرده است، گفت: تلاش ها برای بازگشت شرایط عادی به منطقه ادامه دارد.