می توان در ۲ سال درآمد کشور از گردشگری را به بیش از نفت رساند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدابوالفضل رضوی بعد از ظهر دوشنبه در نشست بررسی مسائل ومشکلات حوزه روستایی شهرستان دماوند طی سخنانی اظهار داشت: مشکل مشترک بین همه روستاییان کار برای جوانان است و اگر سوال کنند، علت هجوم روستاییان به شهرها چه چیزی است و علت تخلیه روستاها و مناطق عشایر نشین و علت افزایش حاشیه نشین شهرها کدام است، حتما یکی از علت ها درآمد کم روستاییان و امکانات کم برای خدمت به جوانان نبود و تکریمی که باید توسط دستگاه ها به روستاییان می شد انجام نگرفته است.

رضوی در ادامه با اشاره به نتیجه تخلیه شدن روستاها و کاهش جمعیت مناطق عشایر نشین و افزایش جمعیت حاشیه نشین شهرها گفت: این موارد نتیجه ای جز کاهش درآمد سرانه کشور و تولید ملی و از دست رفتن بسیاری از منابع سرزمین ملی که پتانسیل فراوان برای تولید و افزایش ثروت داشت نخواهد داشت.

علت افزایش حاشیه نشینی شهرها بیکاری جوانان روستایی است

معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری بیان داشت: امروز در دماوند و فیروزکوه اگر به روستاها سر بزنیم، می بینیم، زمانی که این روستاها دارای برق و آسفالت نبودند از جمعیت بیشتری نسبت به اکنون برخوردار بودند.

رضوی گفت: معلوم می شود که مسائل خدمات زیرساختی تنها راه و اصل مشکل روستائیان نبوده و لذا برای جوانان روستایی که عشق به تحصیل پیدا می کنند شغل مناسب با تحصیلات را طالب است و جوان روستایی نمی تواند مانند اجداد خود که ۴۰ سال کشاورزی می کردند به کشاورزی ادامه بدهد.

وی با بیان این که ما برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها باید زمینه اشتغال روستاییان را فراهم کنیم، گفت: متاسفانه در برخی از موارد متوجه شدیم که جنگلبانی ها به زمین های کشت روستاییان نیز طمع ورزیده اند.

رضوی با تاکید بر این که بنیاد مسکن خدمت رسانی به مردم را سرعت دهد، گفت: ساز و کار بنیاد مسکن باید به نحوی باشد که جوان روستایی یک روز در انتظار تعیین زمین برای ساخت منزل نباشد.

شرط سن و تحصیلات برای دریافت وام خلاف است

وی با بیان این که بهترین، مهم ترین و اثرگذار ترین اقدام در حوزه مقابله با تحریم ها دست یابی به خودباوری و کشف استعداد ها و قابلیت ها است، گفت: ایران در حوزه صنعت گردشگری می تواند در کمتر از ۲ سال از فروش نفت درآمد بیشتری کسب کند، که در این خصوص مناطقی مانند دماوند و فیروزکوه قابلیت و پتانسیل بیشتری دارند.

رضوی ادامه داد: استان مازنداران در ایام نوروز ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از کنسرت های بومی و محلی درآمد کسب کرد، که این میزان کم نیست.

معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی نیز گفت: هر متقاضی برای دریافت وام باید شرایط لازم را داشته باشد ولی شرط سن و تحصیلات خلاف است، بانک‌ها باید سند ملک و خانه فرد روستایی را به عنوان ضمانت بپذیرند، این امر در قانون اشتغال پایدار روستایی نیز به طور صریح بیان شده است.

وی توجه به بحث تجاری گیاهان دارویی و فرآوری شده را مورد تاکید قرار داد و افزود: این صنعت می تواند قدم های اصلی و مهمی در بخش درآمدزایی بردارد و شهرستانی مثل دماوند به دلیل کوهستانی بودن، قطعا گیاهان دارویی خوبی دارد.