به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش قوه قضاییه با گرمیداشت هفته قوه قضاییه گفت: اگر بخواهیم اقدامات قوه قضاییه را امروز ارایه کنیم ولو به میزان گزارش فهرست گونه از حوصله جلسه خارج است.



وی با اشاره به وضعیت کنونی کشور گفت: نکته اول مربوط است به وضعیت ایران در منطقه و بیان توانمندی هایی که داریم و اقتدار بالای نظم جمهوری اسلامی در منطقه و توانمندی های نظامی و منابع انسانی بسیار گرانبها و استعدادهایی که در کشور وجود دارد و بصیرت مردم که در صحنه حضور دارند و منابع غنی نفت و گاز در کشور همه از جهات اقتدار به آینده است. اینکه این نظام با داشتن این امکانات امکان مقابله با سلطه جهانی را دارد.



وی افزود: تلاش کشور نکته دیکری است که دشمن تلاش دارد این توانمندی ها را از بین ببرد و ایران هراسی شدیدی را در سطح منطقه دنبال می کند، در حالی که ایران بلند گفته اقتدار ما دفاعی است اما دشمنان و سلطه جهانی در مقام ایران هراسی به همه دنیا و در منطقه برای چاپیدن کشورهای منطقه است.

آملی لاریجانی با اشاره به هجمه های وارده به دستگاه قضایی در رابطه با محاکمه راننده اتوبوس در آشوب پاسداران گفت: وزارت امور خارجه آمریکا بیانیه ای می دهد و قصاص مجرم خیابان پاسداران را محکوم می‌کند، باید گفت شما چه کاره اید که می‌گویید این دادرسی غیر عادلانه است.



وی با انتقاد از همسو شدن برخی افراد داخلی با دشمنان در قضیه پاسداران گفت: برخی وکلا از داخل شبهه هایی مطرح کردند تا این محاکمه را زیر سوال ببرند. یک‌ مسئله به این روشنی را وزارت خارجه آمریکا مسئله کرده است. مقصود این است که سلطه جهانی در حال ضربه زدن است.

دشمن به دنبال ایجاد جنگ روانی در عرصه اقتصاد است

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز اقتصاد مسئله اصلی کشور است گفت: امروز دشمنان به دنبال حمله نظامی نیستند بلکه به دنبال فشار آوردن به مردم از طریق مشکلات اقتصادی هستند.

وی افزود: در چند روز اخیر هم تلاطم در بازار مسکن، ارز و خودرو را دیدیم. مشکلی وجود دارد مبنی بر اینکه نقدینگی زیاد است و بالای ۱۵۰۰میلیارد تومان نقدینگی داریم که بسیار خطرناک است.

وی افزود: طرح هایی در جلسات بین مسولان مطرح شده است که شنبه و در جلسه بعد مطرح می شود.

آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد جنگ روانی است گفت: دشمن امید بسته است که با ایجاد جنگ روانی در بستر اقتصاد ناامیدی ایجاد کنند. کارهایی هم روز گذشته انجام شد که توطئه تعطیلی بازار با ورود ناجا و نهادهای ذی ربط منتفی شد.

وی از برخورد با اخلال گران بازار اقتصادی خبر داد و گفت: این کارها به عنوان اخلال در نظام اقتصادی تحت عنوان قانون مبارزه با اخلال گران مجازات جدی از اعدام تا بیست سال حبس دارد.

آملی لاریجانی از مراجع مربوطه خواست تا این اخلال گران را شناسایی‌ و به قوه قضاییه معرفی کنند. با تمام تفاسیر در قانون آمده است که کسانی معاون مباشر هستند و دولتی ها و غیر دولتی ها که سکوت کردند همه باید حواسشان باشد و نگویند ما از مجازات خبری نداشتیم.

وی ادامه داد: امروز کسی نیست که نداند اگر در بازار ارز نوسان زیادی وارد کند، این اختلاس از جیب مردم است‌.

وی با انتقاد از بی تدبیری ها در فروش سکه گفت: نباید از قبل چنین رویه ای را در پیش بگیرند.



رییس قوه قضاییه گفت: افساد فی الارض در قانون هم مشخص است. فردا روزی اگر عده ای تحت تعقیب قرار گرفتند نگویند اخلال در نظام اقتصادی است، آنهایی که فکر می کنند خیلی سرمایه دار هستند و می توانند از ایجاد نوسانات در بازار ارز و سکه سود ببرند، تصور نکنند نادیده گرفته می شوند.



رییس قوه قضاییه افزود: امروز اداره کردن کارخانه ها کار جهادی است چرا که شرایط و اوضاع را می دانیم.

ریس قوه قضاییه خطاب به مردم گفت: امروز جنگ اقتصادی است و هر روز یک عملیات جدیدی دشمن در پیش گرفته است. می‌گویند از تاریخ جدیدی تحریم‌ها انجام می شود به درک که می خواهید تحریم کنید.

وی افزود: مردم امروز حاضر نیستند استقلال و شرف خودشان را نادیده بگیرند. کشور ما امروز دارای موقعیت استراتژیک است و این طور نیست که رزق دست انسان فاسدی مثل ترامپ باشد



آملی لاریجانی ادامه داد: مردم باید هوشیار باشند تا این عملیات را خنثی کنند.



رییس دستگاه قضا به اتفاقات روز گذشته اشاره کرد و گفت: هیچ‌گاه بازاری متدین در صحنه نمی آید، صف خودش را با ضد انقلاب یکی‌نمی کند. اطلاع داریم که این اتفاقات کار برنامه ریزی شده برخی های دیگر بوده است. بازاری ها بدانند جمهوری اسلامی با آنها است و ناجا موظف به تامین امنیت بازار است. بازاریان صف خود را از دشمن جدا کنند.

ریسس قوه قضاییه در ادامه به ضرورت احیای حقوق عامه اشاره و تصریح کرد: روز گذشته فرمانده انتظامی گزارش می داد که هزاران نقطه خطر خیز در جاده ها وجود دارد، به عنوان حقوق عامه، دادستان ها به این مسایل ورود کنند. از دادستان کل خواستم در رابطه با تهیه لایحه یا آیین نامه ای در خصوص حقوق عامه ورود کنند.



از فضای مجازی استفاده می کنم

آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود به فضای مجازی اشاره و تصریح کرد : قوه قضاییه مخالف استفاده از فضای مجازی و شبکه های مجازی نیست. در بین روسای قوا بنده بیشتر از اینترنت به واسطه مباحث علمی استفاده می‌کنم.

بحث این است که آیا ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی به ادعای وجود فضای مجازی بستر و شاهراه برای دشمن ایجاد کنیم، عقل و شرع اجازه این کار را می دهد؟



آملی افزود: استفاده از فضایی که سرور آن در دست خارج از کشور است همان ایجاد شاهراه است.



وی اظهارداشت: هیچ‌گاه نباید آزاد راه را برای یک‌تصادف بست، اما آزاد راه را برای هزاران تصادف و سرقت باید بست. ما معتقدیم باید شبکه های مجازی با قدرت زیاد و البته امن در کشور وجود داشته باشد و در این راستا از حریم خصوصی هم دفاع می کنیم.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: تمام کسانی که با بحث فضای مجازی ارتباط دارند می دانند که چهل میلیون مخاطب در یک پیام رسان باشد که ترافیک سنگین اینترنتی هم داشته باشد، این برای امنیت ملی اشکال دارد. با همه مسولان امینتی که صحبت می کردم همه بر این بحث اشکال در امنیت را صحه گذاشتند.

وی افزود: در دوره انتخابات برخی از پیام رسان ها از جمله توییتر اطلاعات خود را فروخته بودند.

آملی لاریجانی در ادامه سخنانش به وضعیت فساد اشاره و تصریح کرد: هر کسی راه می افتد در صحنه و می گوید فساد هست، این موضوع را باید در صحنه عمل اجرا کرد.



ریس قوه قضاییه به پرونده فساد سه هزار میلیاردی اشاره و تصریح کرد: هزینه زیادی از این پرونده وارد شد و زمان و منابع انسانی زیادی صرف شد.



آملی لاریجانی با اشاره به ادعای فساد سیستماتیک گفت: با این مخالفم. برخی از ابهام در الفاظ استفاده می کنند. عده ای این فساد سیستماتیک را مطرح می کنند و می گویند نهادی که متولی مبارزه با آن است، خود دارای فساداست.

وی افزود: کی‌ می توان گفت قوه قضاییه صد در صد عاری از فساد است؟ چرا حرفهایی می زنیم که بعد نمی توانیم آن را جمع کنیم.



قاضی القضات با بیان اینکه فساد در کشور را تکذیب نمی کنیم، گفت: بله فساد وجود دارد. در قوه قضاییه اما نظارت ها افزایش پیدا کرده است و نباید سخنانی مطرح شود که موجب نا امیدی مردم شود.



مردم طلب رشوه از سمت قضات را اطلاع بدهند



آملی لاریجانی خطاب به مردم گفت: قوه قضاییه با کثرت قاضی و نیروی انسانی مواجه است و در این میان منکر فساد نیستیم و اگر مردم در جایی تخلفی دیدند و طلب رشوه ای شد از طریق سایت حفاظت اطلاعات و دادستانی کل اطلاع بدهند.

وی در خصوص اقتدار قوه قضاییه گفت‌: قوه قضاییه کار جهادی می کند. قضات ما زیر فشار روانی دشمن و برخی همسوهای داخلی مشغول کار هستند. سال گذشته ۱۶میلیون پرونده رسیدگی شد. این به معنای تلاش مضاعف است.



وی در ادامه افزود: دلارهای آمریکایی برای هجمه ها علیه قوه قضاییه سرازیر می شود چرا که سدی برای مقابله با نفوذ است.

آملی لاریجانی خطاب به قضات گفت: یکی از مسئولان عالی پیشین، هر چه دوست دارد به قوه قضاییه می گوید. اگر دشمنی شخصی دارید و زهری می خواهید بریزید، خب بکنید اما چرا به کل دستگاه قضایی؟ این همه کار جهادی در قوه قضاییه انجام می شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: دارند همه را به رگبار توهین می بندند. اگر پرونده ای به میل شان جلو رفت حرفی ندارند اما اگر مخالف بود می‌گویند دادگاه فرمایشی بود.